Комитет Госдумы по законодательству поддержал снос самостроя только по решению суда

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении правительственные проекты законов, направленные на борьбу с самовольными постройками и пресечение самовольного строительства.

Пакет предполагает внесение поправок в Гражданский кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Ими уточняется понятие "самовольная постройка", изменяются правила об основаниях и порядке сноса, а также усиливаются административные меры противодействия самострою.

В первую очередь, как пояснил глава комитета Павел Крашенинников, вводятся дополнительные меры по защите прав граждан и юридических лиц на недвижимое имущество. Оговаривается, что самовольной постройкой не может быть признан "объект, если его собственник не знал или не мог знать об ограничении использования земельного участка", то есть, если этих сведений не было в публичном доступе на момент возведения постройки. Если же объект признан самостроем, законопроектом определяется механизм приведения его в соответствие с установленными требованиями. В результате этого правообладатель сможет оформить право собственности на такую постройку, добавил глава комитета.

Особо оговаривается, что вопросы сноса самовольной постройки могут осуществляться только в судебном порядке, а не по решению органа местного самоуправления, как это допускается в настоящее время. Предусматривается также возмещение убытков за госсчет лицам, которые приобрели в собственность объект недвижимости, в случае признания его самовольной постройкой впоследствии. "Все эти меры позволят защитить права граждан на недвижимое имущество и сделать механизм признания построек самовольными более объективным, что особенно важно для собственников жилых домов и квартир", - сказал Крашенинников.

При этом он особо остановился на положениях, которыми предлагается ввести в Гражданский кодекс РФ механизм принудительного изъятия земельного участка у его собственника, если самовольная постройка не снесена в установленный срок или не приведена в соответствие требованиям. Причем, независимо от того, кем она возводилась - самим собственником или третьим лицом, например, арендатором. "Представляется, что лишение права собственности должно являться исключительной мерой, соразмерной последствиям - например, если использование земельного участка приводит к причинению вреда окружающей среде", - подчеркнул Крашенинников, добавив, что будет готовить соответствующие поправки ко второму чтению.

Штрафы за самострой

Поправками в КоАП РФ предлагается ввести административную ответственность за неисполнение решения о сносе самовольной постройки или о ее приведении в соответствие требованиям. За это предполагается штраф для граждан в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 50 часов, для предпринимателей без образования юридического лица и должностных лиц - штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Также административные санкции распространяются и на те случаи, когда самовольное строительство или реконструкция привели к нарушению предельных параметров объекта недвижимости, установленных правилами землепользования и застройки, либо документацией по планировке территории, либо федеральными законами. За такое правонарушение предусматривается штраф в отношении граждан - в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, предпринимателей без образования юридического лица - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей или административное приостановление их деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн. рублей или административное приостановление их деятельности на срок до 90 суток.

"Законопроекты позволят усовершенствовать механизм противодействия самовольному строительству, устанавливая дополнительную защиту прав граждан и юридических лиц на недвижимое имущество", - заключил Крашенинников.