СМИ: Абрамович подал, а потом отозвал просьбу о виде на жительство в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 5 февраля. /ТАСС/. Предприниматель Роман Абрамович подал, а потом отозвал запрос о виде на жительство в Швейцарии, в Вале (Вербье, община Бань), несмотря на позитивное отношение к его просьбе со стороны кантональных властей. Об этом сообщила в понедельник швейцарская газета Le Temps со ссылкой на директора департамента финансов и институтов в правительстве Вале Фредерика Фавра.

Газета напоминает, что Роман Абрамович - "один из богатейших людей планеты". По ее данным, летом 2016 года предприниматель "направил просьбу о виде на жительство в общину и в Службу по вопросам населения и миграции кантона Вале". Le Temps поясняет, что для богатых иностранцев законом предусмотрена быстрая процедура получения вида на жительство на том основании, что такой шаг представляет собой "большой общественный интерес".

"Все говорило о том, что просьба Романа Абрамовича была рассмотрена благожелательно", - продолжает газета, отмечая далее, что неожиданно в июне 2017 года она была отозвана. Причем попытка журналистов газет Le Matin Dimanche и SonntagsZeitung выяснить причины решения у швейцарских властей натолкнулась на запрет судьи Коммерческого суда кантона Цюрих публиковать эти сведения.

Le Temps предприняла собственные шаги, пытаясь разобраться в этой истории. Мэр общины Бань Элуа Росье заявил газете, что у "общинных властей нет никаких полномочий в этой сфере" окончательного решения вопроса о предоставлении иностранцу вида на жительство. "Этот вопрос решается в Сьоне (административном центре кантона Вале - прим. ТАСС) и на уровне Конфедерации. В любом случае я об этом не был никак информирован", - сказал Росье.

В свою очередь Фредерик Фавр заявил: "Мы поддержали просьбу Романа Абрамовича и дали позитивное предварительное мнение после анализа, как это предусмотрено в подобных случаях. Элементы, касающиеся его личности..., а также мотивы желания избрать местом жительства Вале на вызвали никаких противопоказаний".

Отвечая на вопрос о том, обсуждался ли размер налогов, Фавр сказал: "Досье было остановлено, и, насколько помню, мы не обсуждали налоговый взнос".