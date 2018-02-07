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СМИ: в Испании создали игру Puigdemont Go

Общество
7 февраля, 16:40 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 7, февраля. /ТАСС

Игрок должен помочь бывшему каталонскому лидеру Карлесу Пучдемону вернуться из Брюсселя в Барселону

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© REUTERS/Sergio Perez

МАДРИД, 7 февраля. /ТАСС/. Группа разработчиков с испанского острова Мальорка создала мобильную видеоигру под названием Puigdemont Go. Об этом сообщила в среду газета ABC

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По ее информации, одна из задач игрока - помочь бывшему каталонскому лидера Карлесу Пучдемону вернуться из Брюсселя в Барселону. Чтобы уклониться от своих врагов, персонаж бежавшего в Бельгию политика может "стрелять" в них "односторонним провозглашением независимости" Каталонии. Он также должен не попасться испанской гражданской гвардии.

По пути встречается и фигура председателя правительства королевства Мариано Рахоя. Кроме того, выполнить задачу могут помешать "летящие молоты правосудия". Игра уже бесплатно доступна на компьютерах, а также для пользователей мобильных систем Android. Вскоре ее можно будет скачать и на устройства на платформе iOS.

Пучдемон бежал в Бельгию в конце октября прошлого года. На территории Испании действует ордер на арест экс-главы автономии, которого прокуратура обвиняет в бунте, мятеже и растрате после попыток добиться независимости Каталонии.

Название Puigdemont Go непроизвольно ассоциируется с Pokemon Go - популярной многопользовательской игрой, целью которой является поиск, отлов и обучение персонажей, именуемых покемонами (сокращение от английского pocket monster - "карманный монстр"). В игру внедрены элементы дополненной реальности. Цифровой и реальный миры в Pokemon Go соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на объекты из реального мира.

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Референдум о независимости Каталонии Провозглашение независимости Каталонии
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