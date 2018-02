СМИ: в Испании создали игру Puigdemont Go

МАДРИД, 7 февраля. /ТАСС/. Группа разработчиков с испанского острова Мальорка создала мобильную видеоигру под названием Puigdemont Go. Об этом сообщила в среду газета ABC.

По ее информации, одна из задач игрока - помочь бывшему каталонскому лидера Карлесу Пучдемону вернуться из Брюсселя в Барселону. Чтобы уклониться от своих врагов, персонаж бежавшего в Бельгию политика может "стрелять" в них "односторонним провозглашением независимости" Каталонии. Он также должен не попасться испанской гражданской гвардии.

По пути встречается и фигура председателя правительства королевства Мариано Рахоя. Кроме того, выполнить задачу могут помешать "летящие молоты правосудия". Игра уже бесплатно доступна на компьютерах, а также для пользователей мобильных систем Android. Вскоре ее можно будет скачать и на устройства на платформе iOS.

Пучдемон бежал в Бельгию в конце октября прошлого года. На территории Испании действует ордер на арест экс-главы автономии, которого прокуратура обвиняет в бунте, мятеже и растрате после попыток добиться независимости Каталонии.

Название Puigdemont Go непроизвольно ассоциируется с Pokemon Go - популярной многопользовательской игрой, целью которой является поиск, отлов и обучение персонажей, именуемых покемонами (сокращение от английского pocket monster - "карманный монстр"). В игру внедрены элементы дополненной реальности. Цифровой и реальный миры в Pokemon Go соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на объекты из реального мира.