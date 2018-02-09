Россиянин Евгений Никулин обжаловал отказ Чехии предоставить ему гуманитарное убежище

ПРАГА, 9 февраля. /ТАСС/. Россиянин Евгений Никулин, полтора года назад задержанный в Праге по запросу США, подал жалобу на решение МВД Чехии отказать ему в предоставлении гуманитарного убежища в республике. Об этом ТАСС сообщил в пятницу его адвокат Мартин Садилек.

"Евгений Никулин через нас, своих адвокатов, обратился в МВД Чехии за предоставлением гуманитарного убежища, в чем ему было отказано, - подчеркнул Садилек. - Против этого решения нами по его поручению была подана соответствующая жалоба".

Гуманитарное убежище, как подчеркнул адвокат, необходимо россиянину, так как "он опасается, что в США процесс по его делу не будет справедливым". Эта форма международно-правовой охраны предоставляется иностранным гражданам "исключительно по гуманитарным соображениям, а не в связи с угрозой их преследования на родине".

Кроме того, защита россиянина в четверг направила в Конституционный суд (КС) Чехии "жалобу на решение Верховного суда [республики], отказавшегося удовлетворить его жалобу на решение [Пражского] городского суда о возможности выдачи в США".

Никулин, как подчеркнул адвокат, категорически отвергает возможность экстрадиции в Америку. Защита надеется на положительное решение КС.

"Это уже вторая жалоба, которую Евгений Никулин направил в КС. Осенью прошлого года он опротестовал решение Верховного суда [республики], отказавшего ему в освобождении из-под стражи. По своей первой конституционной жалобе россиянин получил отказ", - напомнил Садилек.

Подробности дела

Никулина задержали 5 октября 2016 года в Праге по обвинению суда штата Калифорния в совершении хакерских атак на цели в США. Наряду с чешскими силовиками в операции участвовали агенты ФБР США. В ноябре 2016 года требование выдать Никулина поступило в минюст Чехии также и от российской стороны. В России его обвиняли в совершенной в 2009 году краже $3450 с помощью интернета.

В ноябре 2017 года Верховный суд в Праге отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов Никулина на решение горсуда чешской столицы о возможности его выдачи США.

Окончательное слово в деле Никулина, как информировали ТАСС в министерстве юстиции Чехии, принадлежит главе этого ведомства. Он может самостоятельно определить, куда будет выдан обвиняемый или вообще остановить этот процесс.