"Союзмультфильм" открыл детский центр

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" открыла в субботу свой первый детский центр "СоюзМультКлуб". Дети пришли сюда, в здание студии на улице Академика Королева, чтобы провести время со своими любимыми персонажами, посмотреть мультфильмы и создать свой собственный. Родителям также не придется скучать, программа будет интересна как самым маленьким, так и взрослым.

Руководитель детского центра Алексей Покровский на торжественном открытии отметил, что задача "СоюзМультКлуба" - рассказать детям, что такое анимация, и помочь им развиваться в творчестве. Как он сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС, в центре существует несколько форматов для посещения. В составе группы необходимо записаться и прийти на программу - экскурсию, квест, просмотр новых мультфильмов киностудии.

Также есть формат разового посещения, когда родители могут оставить ребенка на 1 - 2 часа и отдохнуть. Покровский рассказал, что в ближайшее время здесь откроется школа анимации, лучшие ученики которой смогут попасть на практику и в студии с аниматорами работать над проектом. "Наша задача - сделать так, чтобы им это нравилось, и чтобы они в дальнейшем выбрали свой путь в мультипликации", - поделился собеседник агентства.

Развлекательная программа

Часть первого этажа здания киностудии целиком выделили под детский центр, состоящий из нескольких тематических зон. Здесь хозяева - дети, в их распоряжении - и театральная сцена, и лекторий, и игровая комната, и музыкальная комната с инструментами и караоке, и роболаборатория, а также настоящая анимационная мастерская. Сегодня маленькие посетители под руководством опытного педагога-аниматора Салавата Конурбаева лепили красочных персонажей из пластилина, а затем снимали свой собственный мультфильм.

В беседе с корреспондентом ТАСС Конурбаев рассказал, что анимация - это кропотливая работа, на создание пятисекундного ролика уходит порядка 200 кадров. "Начинаем с примитивной анимации, а затем она усложняется фонами, деталями, и получается нормальной мультфильм. Любой трехлетний ребенок справится", - уверяет педагог.

Мастер-класс уже закончился, и теперь группу детишек развлекает иллюзионист. Он показывает фокусы, а маленькие мультипликаторы ловят каждое его движение. Особенным успехом пользуются трюки с исчезновением предметов. Вот из обыкновенного желтого платка возникает белоснежный голубь и машет крыльями. Момент - и он превращается в кролика по имени Сугроб. Дети восторженно аплодируют и просят повторить фокус. Затем они отправляются на второй этаж смотреть мультфильм "Бегемот и компот".

Музей студии

На втором этаже расположен музей "Союзмультфильма". Здесь можно увидеть всеми любимых персонажей, начиная с 1956 года. В музее представлено более 100 кукол, каждая из которых уникальна своей историей. "Кукла - это всего лишь инструмент, через них аниматор воплощает себя", - уверен руководитель научно-учебного департамента студии Николай Скобеев. Здесь есть и комната знаменитого крокодила Гены.

Собеседник агентства рассказал, что у "Союзмультфильма" есть традиция давать героям мультфильмов либо характер, либо внешние качества сотрудников или членов их семей, знакомых. Так, в основу характера Шапокляк был взят характер тещи художника-постановщика мультфильма Леонида Шварцмана. Или вот, по левую сторону - кукла молодого Юрия Норштейна, будущего создателя "Ежика в тумане", который много лет проработал на студии.

Скобеев рассказал, что нормальным для съемочной группы в день считается снять 2-4 секунды мультфильма, а производство целого анимационного проекта занимает не менее полугода.

Гофманиада

Третий этаж целиком посвящен "Гофманиаде" - проекту, который создавался киностудией с 2005 года по сказкам немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Главный автор образов - художник Михаил Шемякин, режиссер фильма - Станислав Соколов. Премьера картины состоится в этом году на Берлинале, а в России выйдет в широкий прокат во второй половине 2018 года. Здесь собраны декорации - мансарда Гофмана, здесь сидит сам Гофман и пишет свои сказки, а рядом с ним - его друг человек-попугай, рассказывает хранитель культурного архива Ольга Протасова.

По ее словам, фильм представляет собой компиляцию из трех сказок Гофмана: "Золотой горшок", "Крошка Цахес, по прозванию Циннобер" и "Песочный человек", а также включает его дневники и биографию. Здесь есть и горшок, в котором утонул разоблаченный Крошка Цахес, и сам Песочный человек - злой Коппелиус. По мотивам этой сказки поставили балет "Коппелия" - одно из немногих поставленных в театре произведений Гофмана.

В центре зала расположена новая декорация "Сад архивариуса", а чуть поодаль - театр, сделанный по чертежам XVIII века. Это самая большая сцена мультфильма, в ней было задействовано более 60 кукол, а снимала все в одиночку аниматор Екатерина Рыкова. Для каждого кадра необходимо подвинуть всех кукол - их ноги, руки, глаза и одежду, поясняет Протасова. По ее словам, для декораций используется множество разных материалов: мятый картон, папье-маше, туалетная бумага, гипс, жестяная кофейная банка и даже пластиковые бутылки.

Впечатления первых посетителей

В зале на первом этаже звучит задорная музыка, слышны крики и смех. Здесь проходит бумажная дискотека, которая не оставила равнодушным никого. Мама семилетней Варвары, Екатерина, рассказывает, что ее дочь в восторге от детского центра. "Мы уже второй раз уже приходим, она меня уговаривала со вчерашнего вечера. Она готова была на все, лишь бы сюда приехать, ей безумно нравится", - поделилась собеседница агентства.

Мама семилетней Ники, Анна, считает главным показателем того, что дочери нравится - это четыре проведенных в центре часа. "И она (дочь) еще не собирается уходить. Планируется делать обучающий центр для детей по подготовке к созданию анимации - мне кажется, это замечательно. Я думаю, мы приедем. Это может быть как профессией будущего, если это "зацепит" ребенка", - поделилась Анна.

Бизнес-консультант Ксения Куранцева пришла на открытие центра со своим сыном Антоном, который, по его признанию, впервые слепил Винни-пуха. "Здесь очень позитивная атмосфера, интересная задумка. Делать мультики в таком формате - это хорошее начинание, это дает возможность направить энергию ребенка в творческое русло", - отметила собеседница агентства.