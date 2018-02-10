Россиянка снова примет участие в конкурсе-параде школ самбы на карнавале в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Россиянка Юлиана Титаева будет второй год подряд одной из танцовщиц, которые участвуют в конкурсе-параде школ самбы на карнавале в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Об этом она рассказала в субботу корреспонденту ТАСС.

"Для меня [карнавал в Рио-де-Жанейро] - это мои Олимпийские игры. И пока у меня есть возможность на них ездить, я буду на них ездить", - отметила россиянка.

По словам Титаевой, в этом году она чувствует себя увереннее и спокойнее. "Я уже знаю, как все происходит, не нервничаю. Сейчас я беру уроки [самбы] у нескольких преподавателей из разных школ", - рассказала она о процессе своей подготовки к выступлению.

Торжественная церемония открытия карнавала в Рио-де-Жанейро состоялась в пятницу, 9 февраля. По традиции центральным событием праздника является парад соревнующихся друг с другом школ самбы, который проходит на самбодроме "Маркиз де Сапукаи" - вытянутой на 700 метров площадке с трибунами по обеим сторонам. Выступление каждого коллектива оценивает жюри, состоящее из известных общественных деятелей, музыкантов, артистов, художников, архитекторов и журналистов.

Титаева участвует в карнавале в составе школы самбы Portela, которая выйдет на самбодром в ближайший понедельник. В 2017 году именно этот коллектив завоевал титул победителя конкурса-парада. Однако россиянка не согласна с тем, что непокоренных вершин не осталось.

"Здесь же вопрос не в том, чтобы один раз поучаствовать и выиграть. Это непрерывный процесс роста, и для меня это дополнительный опыт. Кроме того, разве можно пропустить карнавал?!", - сказала она корреспонденту ТАСС.

Путь на карнавал

Чтобы попасть в состав школы Portela, перед прошлогодним карнавалом Титаева успешно прошла три этапа отбора. Будучи единственной российской танцовщицей на карнавале как прошлого, так и этого года, а также одной из немногих иностранных участниц, она несколько раз появлялась в бразильских телепрограммах, посвященных подготовке к этому празднику. При этом музыка и хореография для Титаевой - всего лишь хобби. В Москве она работает в сфере PR.

Победители конкурса-парада школ самбы станут известны в день официального завершения праздника. Речь идет о так называемой Пепельной среде, которая совпадает с началом католического Великого поста (в этом году это 14 февраля). Шесть школ, которые получат самые высокие оценки судей, смогут еще раз показать свое искусство на самбодроме 17 февраля на "параде победителей".