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Более 70 тыс. жителей Ставрополя предложили проекты по благоустройству города

Общество
12 февраля, 18:11 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 12, февраля. /ТАСС

В администрации Ставрополя пояснили, что лучший проект по благоустройству города жители города определят в день выборов президента РФ

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Ставрополь

Ставрополь

©  Антон Подгайко/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Жители Ставрополя определили три лучших проекта в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Свои предложения оставили порядка 72,5 тыс. горожан, лидерами стали два проекта по благоустройству скверов в центре города, еще один касается установки фонтана в новом микрорайоне Ставрополя, сообщает в понедельник пресс-служба администрации города.

"Общественная комиссия Ставрополя завершила подведение итогов опроса среди населения… Свои предложения внесли 72 тыс. 496 горожан. Итогом такого общественного решения стали три приоритетных проекта. Теперь из этого перечня объектов ставропольцам предстоит выбрать один, который и будет реализован в 2018 году", - уточняется в сообщении.

Как пояснили ТАСС в администрации города, определять лучший проект жители краевого центра будут 18 марта, в день выборов президента РФ. "Предварительно, в городе будут созданы более 100 точек для приема голосов по этому проекту, они будут открыты в общественных местах", - отметили в администрации.

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В тройке лучших проектов - благоустройство Театрального сквера в центре города, последний раз ремонт на этой территории проходил в 1998 году. Еще один сквер предлагается создать в историческом центре города возле Крепостной горы, территория в 4 га пока не благоустроена. В строящемся микрорайоне на юго-западе Ставрополя авторы проекта предлагают установить фонтан на Владимирской площади возле музея "Россия. Моя история".

Ставропольский край принимает участие в программе по формированию комфортной городской среды второй год подряд. В 2017 году в регионе были благоустроены 202 двора и 21 общественная территория, а в краевом центре в рамках программы благоустроили 12 дворов, отремонтировали площадь Ленина и провели реконструкцию Александровской площади, где установили каскад фонтанов, кинотеатр под открытым небом и создали подземную парковку.

В 2018 году на данную программу в регионе планируется направить свыше 700 млн рублей из бюджетов разного уровня. Ранее сообщалось, приоритетный проект по формированию комфортной городской среды в России рассчитан на 2017-2020 годы, его бюджет составляет 20 млрд рублей. Итогом проекта должна стать реализация к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству.

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