Роспотребнадзор призвал туристов учитывать информацию о вспышке сибирской язвы в Турции

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор призвал российских туристов учитывать при планировании поездок в Турцию информацию о вспышке сибирской язвы в районе населенного пункта Акчаабат (провинция Трабзон) на побережье Черного моря. Предупреждение размещено во вторник на сайте ведомства.

Как сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на местные органы здравоохранения, вспышка связана с разделкой и употреблением в пищу мяса зараженной коровы.

"Госпитализировано более 70 человек, из которых у троих диагноз подтвержден лабораторно. Одна женщина скончалась", - говорится в сообщении. В воскресенье о вспышке заболевания также сообщала турецкая газета Aksam.

Отмечается, что в настоящее время принимаются меры по предотвращению дальнейшего распространения инфекции. "Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок", - добавили в ведомстве.

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно- геморрагического воспаления кожи.