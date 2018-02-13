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Краснодарский суд 1 марта решит, в каком режиме рассматривать иск Дерипаски

Общество
13 февраля, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Бизнесмен ходатайствует о рассмотрении иска в закрытом режиме

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МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Усть-Лабинский суд Краснодарского края 1 марта решит, в каком режиме, открытом или закрытом, рассматривать иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову в связи с размещением без его согласия в соцсетях материалов, касающихся личной жизни заявителя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"В суд поступило ходатайство истца о рассмотрении его иска в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Решение по заявленному ходатайству суд примет 1 марта в 14:30", - сказал собеседник агентства. Суд 1 марта проведет подготовку по иску бизнесмена.

Как рассказал представитель Дерипаски, иск был подан 9 февраля против Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), разместивших в своих социальных сетях частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни.

По ходатайству истца суд заблокировал доступ к персональным данным Дерипаски до момента разрешения спора по существу.

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