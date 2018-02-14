Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.02:
$ 57.59
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Васильева заявила о возможности вернуть знаки отличия для наставников молодежи

Общество
14 февраля, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

При этом глава Минобрнауки сообщила, что ведомство не планирует создавать специальную структуру, которая бы занималась наставничеством

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минобрнауки думает над введением знаков отличия для наставников молодежи, которые существовали в советские годы. Об этом заявила глава ведомства Ольга Васильева в ходе своей лекции на форуме "Наставник".

Смотрите также

Лучших наставников наградили в среду на форуме в Москве

Бречалов: наставники должны следить за изменением способов коммуникации молодежи

Кириенко предложил увеличить число номинаций конкурса "Лучшие практики наставничества"

"Наверное, в ближайшее время, мне так кажется, [встанет] вопрос о том, чтобы вернуться к почетным знакам отличия наставника. Я думаю, что все еще впереди, недалекое будущее наше", - сказала Васильева.

Она также отметила, что Минобрнауки не будет создавать специальную структуру, которая бы занималась наставничеством. "Я думаю, что не стоит создавать какой-то специальный государственный орган. Все-таки это общественное движение", - сказала Васильева, добавив, что ее ведомство будет активно поддерживать развитие института наставничества в стране.

"Наставник молодежи" - нагрудный знак, учрежденный в 1975 году. Вручался за заслуги в воспитании молодого поколения. После распада СССР знак не вручали.

О форуме

Форум "Наставник", который проходит с 13 по 15 февраля на ВДНХ, направлен на развитие профессиональной среды наставничества. Он объединяет несколько тысяч наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших компаний, органов федеральной и региональной власти, а также сотрудников некоммерческих и образовательных учреждений. В феврале - марте 2018 года окружные форумы "Наставник" пройдут в семи федеральных округах России.

Организатор форума - Агентство стратегических инициатив. ТАСС выступает генеральным информационным партнером.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Всероссийский форум "Наставник-2018"
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бах на встрече с российскими спортсменами объяснил причины недопуска россиян на ОИ
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
ЦИК не нашел оснований для иска Собчак в ВС об отмене регистрации Путина на выборах
4
Авария на ТЭЦ в Краснодаре оставила без света почти 200 тыс. человек
5
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
6
Что думают люди, приехавшие на Олимпиаду-2018 поболеть за россиян
7
Володин: Россия не прекращает диалог с ПАСЕ, но взнос платить не будет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама