Васильева заявила о возможности вернуть знаки отличия для наставников молодежи

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минобрнауки думает над введением знаков отличия для наставников молодежи, которые существовали в советские годы. Об этом заявила глава ведомства Ольга Васильева в ходе своей лекции на форуме "Наставник".

"Наверное, в ближайшее время, мне так кажется, [встанет] вопрос о том, чтобы вернуться к почетным знакам отличия наставника. Я думаю, что все еще впереди, недалекое будущее наше", - сказала Васильева.

Она также отметила, что Минобрнауки не будет создавать специальную структуру, которая бы занималась наставничеством. "Я думаю, что не стоит создавать какой-то специальный государственный орган. Все-таки это общественное движение", - сказала Васильева, добавив, что ее ведомство будет активно поддерживать развитие института наставничества в стране.

"Наставник молодежи" - нагрудный знак, учрежденный в 1975 году. Вручался за заслуги в воспитании молодого поколения. После распада СССР знак не вручали.

О форуме

Форум "Наставник", который проходит с 13 по 15 февраля на ВДНХ, направлен на развитие профессиональной среды наставничества. Он объединяет несколько тысяч наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших компаний, органов федеральной и региональной власти, а также сотрудников некоммерческих и образовательных учреждений. В феврале - марте 2018 года окружные форумы "Наставник" пройдут в семи федеральных округах России.

Организатор форума - Агентство стратегических инициатив. ТАСС выступает генеральным информационным партнером.