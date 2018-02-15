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Во Флориде приспустят флаги на госучреждениях в память о погибших в результате стрельбы

Общество
15 февраля, 6:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, февраля. /ТАСС

Генеральный прокурор Флориды Памела Бонди обещала оказать помощь семьям жертв трагедии

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Губернатор штата Флорида Рик Скотт (в центре)

Губернатор штата Флорида Рик Скотт (в центре)

© AP Photo/Wilfredo Lee

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Флаги на всех государственных учреждениях штата Флорида будут приспущены до 19 февраля в память о погибших в результате стрельбы в школе города Паркленд. Об этом объявил в среду на пресс-конференции губернатор штата Рик Скотт. Трансляцию пресс-конференции вели несколько телеканалов США.

Губернатор подчеркнул, что "отдал распоряжение приспустить флаги в честь жертв стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas. "Флаги будут приспущены на государственных учреждениях и зданиях местных органов власти по всей территории штата до понедельника", - уточнил Скотт.

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Он сообщил, что провел разговоры по телефону с президентом США Дональдом Трампом, министром внутренней безопасности Кирстьен Нильсен и главами органов правопорядка страны. Губернатор намерен ночью навестить пострадавших в ЧП в Паркленде. "Произошло подлинное зло. Наш штат не потерпит насилия, у нас есть правоохранительные органы, которые будут всегда начеку ради нашей всеобщей безопасности", - заверил Скотт.

Генеральный прокурор Флориды Памела Бонди обещала "компенсировать похороны жертв трагедии и оказать всяческую помощь их семьям". "Штат Флорида оплатит за свой счет психологическую помощь пострадавшим, все формальности и заполнение нужных бланков мы берем на себя. Мы доставим все документы прямо в палаты пострадавшим, чтобы им не пришлось заботиться об этом самим", - подчеркнула генпрокурор. Она предупредила, что будет лично осуществлять надзор над распределением материальной помощи родственникам жертв и пострадавшим.

Как информировала полиция, жертвами стрельбы стали 17 человек. В трех больницах округа остаются 14 человек, из которых трое находятся в критическом состоянии. Изначально в медучреждения поступили 17 человек: девять (включая стрелка) - в больницу Помпано-Бич, семеро - в общую больницу округа Броуард и один - в больницу Корал-Спрингс.

Органы правопорядка задержали и опознали стрелявшего. Им оказался 19-летний Николас Круз, который ранее был исключен из школы Marjory Stoneman Douglas, где и произошла стрельба, за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая находится на вооружении американской полиции и продается в качестве гражданского оружия, предназначенного для самообороны и охоты.

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