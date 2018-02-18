В США школьники организуют марши в поддержку ужесточения контроля над оборотом оружия

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Учащиеся школы американского города Паркленд (штат Флорида), где в минувшую среду были убиты 17 человек, организуют марши в Вашингтоне и других городах США, чтобы потребовать от властей ужесточить контроль над оборотом в стране огнестрельного оружия. Акции намечены на 24 марта, сообщил в воскресенье в эфире телекомпании CNN ученик школы "Марджори Стоунмэн Дуглас" Кэмерон Каски.

"24 марта вы в каждом крупном городе увидите марши учащихся. На кон поставлены наши жизни, в конце концов именно это приведет нас к победе. Мы хотим извлечь из этой трагедии урок и принести пользу", - подчеркнул Карски, представляющий оргкомитет предстоящих акций.

Он заверил, что его единомышленникам нет дела до политических разногласий между демократами и республиканцами. "Наше послание должностным лицам такое. Вы либо за нас, либо против нас. Мы гибнем, пока взрослые дяди валяют дурака", - прочитал Каски подготовленное обращение оргкомитета. "Сколько еще из нас должны умереть и обагрить своей кровью классные комнаты в Америке из-за политиков, отказывающихся перейти от слов к делу", - задал риторический вопрос в эфире телекомпании NBC другой школьник "Марджори Стоунмэн Дуглас" Дэвид Хогг.

В субботу в Паркленде, соседних городах Форт-Лодердейл, Сент-Питерсберге и других прошли многотысячные митинги протеста против бездействующих законодателей и Национальной стрелковой ассоциации (НСА), являющейся главной организационной структурой оружейного лобби в стране. Параллельно в США проходят траурные мероприятия в память о жертвах кровавой бойни, учиненной во Флориде 19-летним Николасом Крузом. Президент Дональд Трамп распорядился в связи с трагедией до заката 19 февраля приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в США и за рубежом в связи с последствиями стрельбы в школе Паркленда.

Трамп еще во время своей предвыборной кампании отстаивал право граждан страны владеть оружием, как это закреплено второй поправкой к конституции США. Республиканец отвергает неоднократно выдвигавшиеся его предшественником Бараком Обамой меры по ужесточению контроля над оружием, которые включали бы запрет на продажу многозарядных автоматических винтовок военного образца и более тщательную проверку информации о потенциальных покупателях пистолетов и ружей.

Жертвами стрельбы в среду в школе в Паркленде стали 17 человек. Круз ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Во время бойни он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах.