Муж Глинки откроет еще один фонд доктора Лизы

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Новый фонд доктора Лизы создадут сподвижники Елизаветы Глинки 20 февраля, он будет заниматься помощью бедным и бездомным. Об этом рассказала ТАСС в понедельник Наталья Авилова, близкая соратница доктора Лизы, которая также станет одним из сотрудников нового фонда.
"Создается новый небольшой фонд, чтобы помогать самым бедным, самым нуждающимся. Он создается при участии Глеба Глинки (мужа Елизаветы Глинки - прим. ТАСС), врача-реаниматолога Александра Парфенова, который был президентом фонда "Справедливая помощь" в течение десяти лет, и еще многих других друзей доктора Лизы, в том числе благотворителей", - пояснила Авилова.
Общественный деятель отметила, что, хотя сейчас в Москве работают уже два фонда доктора Лизы - "Справедливая помощь" и "Дом друзей", но она видит необходимость в расширении помощи нуждающимся. "Если даже мы создадим в следующем году еще десять фондов, все равно мы не сможем помочь всем нуждающимся. Дело Лизы можно и нужно продолжать, это была одна из ее просьб", - сказала Авилова.
Как рассказали ТАСС в московском департаменте труда и социальной защиты, 20 февраля в Центре социальной адаптации в Люблино Глеб Глинка вместе с председателем совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым примут участие в благотворительной акции.
"Мероприятие приурочено ко дню рождения Елизаветы Петровны Глинки, чье имя носит Центр социальной адаптации. Гостями в этот день станут советник президента РФ Михаил Федотов, Глеб Глинка, коллеги и друзья Елизаветы Петровны", - рассказали в пресс-службе департамента.
"Для нужд бездомных граждан будут переданы вещи первой необходимости: медикаменты, памперсы, теплая одежда и обувь", - пояснили представители пресс-службы.
Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. В память о благотворительнице и общественном деятеле 20 февраля в день ее рождения в Москве пройдут благотворительные и памятные акции.