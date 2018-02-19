Муж Глинки откроет еще один фонд доктора Лизы

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Новый фонд доктора Лизы создадут сподвижники Елизаветы Глинки 20 февраля, он будет заниматься помощью бедным и бездомным. Об этом рассказала ТАСС в понедельник Наталья Авилова, близкая соратница доктора Лизы, которая также станет одним из сотрудников нового фонда.

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"Создается новый небольшой фонд, чтобы помогать самым бедным, самым нуждающимся. Он создается при участии Глеба Глинки (мужа Елизаветы Глинки - прим. ТАСС), врача-реаниматолога Александра Парфенова, который был президентом фонда "Справедливая помощь" в течение десяти лет, и еще многих других друзей доктора Лизы, в том числе благотворителей", - пояснила Авилова.

Общественный деятель отметила, что, хотя сейчас в Москве работают уже два фонда доктора Лизы - "Справедливая помощь" и "Дом друзей", но она видит необходимость в расширении помощи нуждающимся. "Если даже мы создадим в следующем году еще десять фондов, все равно мы не сможем помочь всем нуждающимся. Дело Лизы можно и нужно продолжать, это была одна из ее просьб", - сказала Авилова.

Как рассказали ТАСС в московском департаменте труда и социальной защиты, 20 февраля в Центре социальной адаптации в Люблино Глеб Глинка вместе с председателем совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым примут участие в благотворительной акции.

"Мероприятие приурочено ко дню рождения Елизаветы Петровны Глинки, чье имя носит Центр социальной адаптации. Гостями в этот день станут советник президента РФ Михаил Федотов, Глеб Глинка, коллеги и друзья Елизаветы Петровны", - рассказали в пресс-службе департамента.

"Для нужд бездомных граждан будут переданы вещи первой необходимости: медикаменты, памперсы, теплая одежда и обувь", - пояснили представители пресс-службы.

Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. В память о благотворительнице и общественном деятеле 20 февраля в день ее рождения в Москве пройдут благотворительные и памятные акции.