Прах бывшей узницы нацистских лагерей Симоны Вейль будет перенесен в Пантеон 1 июля

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Прах бывшей узницы нацистских лагерей, члена Французской академии Симоны Вейль будет перенесен в Пантеон 1 июля. Об этом сообщила в понедельник администрация президента Франции.

Симона Вейль ушла из жизни 30 июня 2017 года, не дожив всего двух недель до своего 90-летия. Тогда же глава государства Эмманюэль Макрон принял решение об оказании особых посмертных почестей выдающейся соотечественнице.

Рядом с Вольтером и Руссо

Пантеон, где найдет покой Симона Вейль, служит исторической усыпальницей выдающихся деятелей Франции с конца XVIII века. Под его сводами захоронены философы Вольтер, Жан-Жак Руссо, писатели Виктор Гюго, Александр Дюма (отец), лауреаты Нобелевской премии физики Пьер и Мария Кюри, герой антифашистского Сопротивления Жан Мулен. Надпись на входе в Пантеон гласит: "Великим людям благодарная отчизна".

Вейль станет пятой женщиной, захороненной в Пантеоне. В прощании с ней летом минувшего года, проходившем на территории исторического Дома Инвалидов, участвовали представители всех ведущих политических институтов Франции.

"На долю Симоны Вейль выпали непостижимые страдания в лагерях смерти, где погибли ее мать, отец, брат", - отметил тогда Макрон. Глава государства подчеркнул, что она войдет в историю Франции как человек удивительного мужества, стойкости, отстаивавший на своем жизненном пути идеалы справедливости и демократии.

История жизни

Симона Вейль, урожденная Жакоб, родилась 13 июля 1927 года. В марте 1944 года она была арестована гестапо в Ницце, где скрывалась под вымышленным именем. Через ужасы Освенцима и других лагерей смерти прошла вся ее семья. Выжить удалось только Вейль и ее сестре.

В правление президентов Валери Жискар д'Эстена и Франсуа Миттерана занимала пост министра здравоохранения, играла большую роль в защите прав женщин. В 1979 году на первых прямых выборах была избрана в Европейский парламент, затем стала его председателем. Вейль была первой женщиной на этом посту со времен основания ассамблеи в 1952 году.

На протяжении почти 10 лет - с 1998 по 2007 год - входила в состав Конституционного совета Франции. В 2008 году по предложению бывшего министра культуры и писателя Мориса Дрюона была принята во Французскую академию. На шпаге академика Вейль был выгравирован ее номер узника концлагеря.

Автобиография Вейль "Жизнь" (Une Vie, 2007) переведена на 15 языков. Во Франции книга стала бестселлером - издание разошлось тиражом более полумиллиона экземпляров.

В 2012 году Франция наградила Вейль Большим крестом ордена Почетного легиона - высшим знаком отличия. По итогам национальных опросов общественного мнения она неоднократно признавалась самой популярной француженкой.