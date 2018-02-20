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В день рождения доктора Лизы ее соратники проведут встречи и благотворительные акции

Общество
20 февраля, 0:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Ожидается, что в день рождения Елизаветы Глинки ее супруг Глеб Глинка объявит о создании еще одного благотворительного фонда

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Елизавета Глинка

Елизавета Глинка

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Родственники и коллеги Елизаветы Глинки в день ее рождения во вторник соберутся, чтобы почтить память и проведут благотворительные акции в помощь бедным и бездомным. Об этом рассказали ТАСС в фондах, которые продолжают дело безвременно погибшей благотворительницы.

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"Мы решили в этот день провести панихиду на Новодевичьем кладбище, где она похоронена. Потом соратники доктора Лизы соберутся в известном подвальчике на Пятницкой, где она работала. Придут ее коллеги, друзья, волонтеры, а также подопечные - люди, которым помогла доктор Лиза. Будем говорить о ней, вспоминать", - рассказала ТАСС директор благотворительного фонда "Дом друзей" Алания Журкина.

В акции памяти примут участие и сотрудники основанного самой Елизаветой Глинкой фонда "Справедливая помощь". "Двери нашего подвальчика будут открыты для всех. За время, прошедшее после ее гибели, мы сохранили все программы, которые были при Елизавете Петровне - это помощь бедным, бездомным, донецкий проект, эвакуируем больных и раненых детей оттуда каждый месяц, а сейчас начинаем новые программы. Прежде всего, это лечебно-патронажные центры имени Елизаветы Глинки и программа "Доктор Лиза - пенсионерам Москвы", - рассказала ТАСС нынешний президент благотворительной организации Ксения Соколова.

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Ксения Соколова, президент фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы"

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"Конечно, дело, которое делала Елизавета Глинка, продолжается. Много людей занимается сейчас подобной деятельностью. Для нее в центре всего был конкретный человек, именно исходя из этого принципа она оказывала помощь", - отметила она. Журкина пояснила, что фонд "Дом друзей" занимается помощью взрослым людям, попавшим в критическую ситуацию: тяжелобольным, тем, кто ожидает трансплантацию легких; а также "уличной" медициной - первой неэкстренной помощью бездомным.

Ожидается, что в день рождения Доктора Лизы ее супруг Глеб Глинка объявит о создании еще одного благотворительного фонда. Как рассказали ТАСС в московском департаменте труда и социальной защиты, 20 февраля в Центре социальной адаптации в Люблино Глинка вместе с председателем совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым примут участие в благотворительной акции. Благотворители передадут подопечным центра значительную гуманитарную помощь: медикаменты, памперсы, теплую одежду и обувь.

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Персоны
Глинка, Елизавета Петровна Федотов, Михаил Александрович
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