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CNN: законодатели Флориды не стали рассматривать законопроект о запрете продажи винтовок

Общество
21 февраля, 5:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, февраля. /ТАСС

Документ, в частности, предусматривал запрет на продажу полуавтоматической винтовки AR-15, которая использовалась при бойне в школе штата

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НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Законодатели штата Флорида, где на прошлой неделе жертвами массовой стрельбы в школе стали 17 человек, отказались рассматривать предложенный законопроект о запрете на продажи так называемых штурмовых винтовок и увеличенных обойм к ним. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

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15 фото
© AP Photo/Joel Auerbach

При стрельбе в школе во Флориде погибли 17 человек

По его данным, члены контролируемой республиканцами нижней палаты заксобрания штата подавляющим большинством голосов (71 против 36) отказались вносить в повестку дня рассмотрение законопроекта, предложенного одним из конгрессменов-демократов. Документ, в частности, предусматривал запрет на продажу полуавтоматической винтовки AR-15, которая использовалась при бойне в школе.

Как отмечает CNN, у входа в здание заксобрания, расположенного в столице штата Таллахасси, десятки школьников и студентов устроили демонстрацию, требуя от законодателей ужесточить оборот оружия во Флориде.

14 февраля в одной из школ американского города Паркленд во Флориде произошла массовая стрельба. Огонь по школьникам и учителям открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этого учебного заведения за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов. Круз содержится под стражей в ожидании суда, ему предъявлены обвинения.

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