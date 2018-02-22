Amnesty International вновь раскритиковала ситуацию с правами человека в России

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Неправительственная организация Amnesty International вновь подвергла критике ситуацию с правами человека в России. В опубликованном в четверг ежегодном докладе с анализом правозащитной ситуации в 159 странах мира, НПО заявила о новых ограничениях свободы выражения мнений и свободы собраний, сообщила о пытках в тюрьмах, нарушениях прав человека на Севером Кавказе и в Крыму.

Свобода выражения мнений

В 409-страничном докладе неправительственная организация со штаб-квартирой в Лондоне отвела России пять страниц. Касательно свободы выражения мнений НПО, в частности, выступила с утверждением, что "большинство СМИ оставались под фактическим государственным контролем и использовались властями для очернения правозащитников, политических оппонентов и прочих инакомыслящих".

В качестве примера подавления свободы выражения мнений в интернете, английские правозащитники сообщили о введенном запрете на использование анонимайзеров и виртуальных частных сетей (VPN), а также о расширении антиэкстремистского законодательства.

Закон, обязывающий анонимайзеры и VPN-сервисы фильтровать трафик и не допускать пользователей к заблокированным в РФ сайтам, вступил в силу 1 ноября 2017 года. Он, однако, не предусматривает запрета анонимайзеров в России, но обязывает Роскомнадзор создать и вести федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую список запрещенных ресурсов.

Продолжая тему, Amnesty International сообщила о случаях ограничения художественного самовыражения "под давлением консервативных групп, религиозные чувства которых якобы оскорбляли определенные художественные произведения". В докладе говорится об отмененных показах, возбужденных уголовных делах против нескольких видных театральных работников Москвы.

Также критике подвергается принятый в ноябре 2017 года закон, который позволил признавать в качестве "иностранных агентов" СМИ, зарегистрированные за границей и получающие иностранное финансирование. 15 ноября Госдума единогласно приняла закон, который позволяет признавать средство массовой информации иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. После приобретения статуса иноагента на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций - иностранных агентов, также им будет грозить аналогичная для таких НКО ответственность за нарушение законодательства. Эта мера стала ответом на требование минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

Относительно нарушения права на свободу собраний Amnesty International упомянула о том, что по итогам многочисленных акций протеста, состоявшихся в РФ в прошлом году, "сотни мирных демонстрантов, случайных прохожих и журналистов были задержаны".

Amnesty International сообщила также о непрекращающихся "пытках и других видах жестокого обращения в колониях и местах содержания под стражей по всей России". Среди прочего организация выступила с критикой условия этапирования заключенных, которые, по ее утверждениям, "также представляли собой пытки и жестокое обращение, а во многих случаях еще и насильственное исчезновение".

Ситуация на Северном Кавказе

Отдельного упоминания в докладе по традиции заслужила ситуация на Северном Кавказе, откуда, по утверждению английских правозащитников, "не прекращали поступать сообщения о серьезных нарушениях прав человека, включая насильственные исчезновения, незаконные задержания, пытки, жестокое обращение с задержанными и внесудебные расправы".

В частности, в докладе утверждается, что "ситуация в Чечне продолжала ухудшаться", а прошлые жестокие нападения на правозащитников в республике оставались безнаказанными. Amnesty International упоминает о скоординированной властями Чечни "кампании насилия" в отношении сексуальных меньшинств.

В апреле прошлого года "Новая газета" сообщила о похищениях в Чечне мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание утверждало, что за последнее время в республике были задержаны более 100 мужчин, трое якобы были убиты. Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов в мае заявил, что после этой публикации сотрудниками республиканского МВД была проведена соответствующая служебная проверка, но изложенная в статье информация не нашла подтверждения.

О положении в Крыму

Относительно ситуации в Крыму английские правозащитники заявили, что на территории полуострова "не прекращалось наступление на права на свободу выражения мнений, собраний и объединений". В частности, говорится о продолжающемся преследовании "преимущественно этнических крымских татар".

Как ранее заявлял в ответ на подобные утверждения глава республики Сергей Аксенов, на полуострове, где проживает 175 национальностей - стабильная межнациональная обстановка, а никакого преследования крымских татар по политическим мотивам не ведется.