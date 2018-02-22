В центре Москвы ограничат движение во время празднования Дня защитника Отечества

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта будет ограничено в центре столицы во время празднования Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В связи с проведением в городе массовых мероприятий 23 февраля будет ограничено движение транспорта: с 10:00 мск до окончания мероприятий по Страстному бульвару от дома 2 до пересечения с улицей Петровка, с 12:00 мск до окончания мероприятия по улице Петровка от пересечения со Страстным бульваром до Театрального проезда и с 12:45 до 13:00 мск по Театральному проезду", - сообщили в ГУ МВД.

Столичная Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

Вместе с тем, как отметили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП), в связи с Днем защитника Отечества с 23 по 25 февраля парковочные места в Москве будут бесплатными. Там призвали автомобилистов внимательно выбирать места парковки и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать штрафов и эвакуации.

"Неправильно припаркованный автомобиль помешает пешеходам и другим водителям и создаст помехи для другого транспорта. Также в эти дни москвичи и гости столицы будут принимать участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут на улицах города. Важно парковать автомобили по правилам, чтобы не провоцировать опасные ситуации", - добавили в АМПП.

День защитника Отечества - памятная дата, день воинской славы России - отмечается с 23 февраля 1922 года. В этот день проводятся торжественные мероприятия с участием ветеранов, церемонии возложения цветов у мемориалов павшим воинам. 23 февраля традиционно считается профессиональным праздников военнослужащих, однако зачастую в этот день поздравляют всех мужчин вне зависимости от их возраста и профессии.