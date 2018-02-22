Эксперт: антитабачный закон надо ужесточать в части электронных сигарет

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Антитабачный закон, который был принят в России пять лет назад, уже позитивно сказывается на здоровье россиян, поэтому закон не должен ослабевать ни в одном пункте. В части акцизной политики и регулировании электронных сигарет его необходимо ужесточить. Об этом ТАСС заявил глава Российского кардиологического научно-производственного комплекса им. Мясникова, главный внештатный специалист Минздрава России Сергей Бойцов.

Антитабачный закон был принят в России 23 февраля 2013 год. Для защиты россиян от табачного дыма уже с 1 июня 2013 года было запрещено курить ресторанах и кафе, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта. Запрещено курить также на вокзалах, в аэропортах, на рынках, в лифтах и на детских площадках.

"Главное достижение - это реальный вклад реализуемого закона в снижение распространенности курения, которое было сейчас официально зафиксировано ВОЗ в рамках проекта GATS. Примерно с 40% в 2009 года до 31% в 2016 году. Главное - мы получили позитивный тренд и среди мужчин, совершенно заметный и отчетливый - с 61% до 51%, и у женщин снизилось с 22% до 14%. Среди подростков также есть позитивная тенденция: количество начинающих курить существенно уменьшилось. Также уменьшилось и пассивное курение", - сказал он.

Бойцов отметил, что за эти годы изменилось в целом отношение к курению. "Курение входит в противоречие с общественными нормами. Среди молодежи формируется тренд - "курить не модно", - пояснил он.

Курение электронных сигарет

Несмотря на явные успехи в борьбе с распространенностью табакокурения, по словам Бойцова, законодательство необходимо совершенствовать и ужесточать. "Новой опасностью" эксперт называет электронные сигареты. "Сейчас, мне кажется, нужно особенное внимание уделять именно этой проблеме. Потребление электронных сигарет среди молодежи увеличилось практически в два раза", - сказал он.

Некоторые производители позиционируют их как якобы менее вредные, заменяющие обычную сигарету. "Вплоть до того, что некоторые производители предлагают рекомендовать продажу электронных сигарет людям с тяжелой никотиновой зависимостью. Это выглядит как минимум странно", - добавил Бойцов.

По его словам, продажа и курение электронных сигарет должны регулироваться так же, как обычные табачные сигареты. "Минздрав против того, чтобы создавать отдельный закон, и таким образом, тему электронных сигарет выводить вне поля проблемы курения. Этого ни в коем случае нельзя позволять, в действительности, это должен регулировать тот же самый антитабачный механизм", - напомнил эксперт. Реклама всех электронных средств доставки должна регулироваться точно так же, как и обычных сигарет.

Ужесточение борьбы с курением

Курение возвращается на платформы ж/д вокзалов. "Мы очень быстро проиграли позицию курения на платформах ж/д вокзалов. Появились факты возврата к возможности курения в аэропортах, пытаются даже вводить курительные комнаты", - рассказал он. Особенно тревожит, что далеко не все медицинские организации справились с этой проблемой: курят и врачи, и сами пациенты.

В целом курение на рабочих местах снизилось с 35% до 22%, в общественных местах снизилось в 2 раза - до 10%. "Эти все позиции необходимо не упустить", - сказал он. В здании правительства с 17% до 4% снизилась распространенность курения.

Эксперт Минздрава России по профилактической медицине напомнил, что с момента принятия закона распространенность курения в кафе и ресторанах снизилась с 80% до 20%. "Это, конечно, хорошо, но нужно не забывать о том, что в ресторанах вообще нельзя курить. При этом сейчас появляются курительные комнаты, кальяны стали распространяться во многих заведениях. А в кальянах все равно часто есть никотин", - пояснил он.

"Необходимо, чтобы закон не ослаб ни в одном пункте. Это самое главное - чтобы закон не просел", - сказал Бойцов. Для этого, по его словам, необходимо последовательно увеличивать акцизы на табачные изделия, а также отрегулировать распространение и курение электронных сигарет.