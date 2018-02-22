Антитабачному закону пять лет: результаты, проблемы, решения

Антитабачный закон был принят в России пять лет назад — 23 февраля 2013 года. Для защиты россиян от табачного дыма с 1 июня 2013 года введен запрет на курение в ресторанах и кафе, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта. Запрещено курить также на вокзалах, в аэропортах, на рынках, в подъездах жилых домов и на детских площадках.

Результат за "пятилетку"

Снижение распространения курения в России зафиксировала Всемирная организация здравоохранения в ходе глобального опроса взрослого населения о пользовании табачными изделиями (проект GATS).

"Главное — мы получили позитивный тренд и среди мужчин, совершенно заметный и отчетливый, — отметил главный внештатный специалист Минздрава России по профилактической медицине Сергей Бойцов. — Среди подростков также есть позитивная тенденция: количество начинающих курить существенно уменьшилось".

При этом, по словам Бойцова, законодательство в сфере курения необходимо совершенствовать и ужесточать. Новой опасностью эксперт называет электронные сигареты, отмечая, что рост потребления электронных сигарет среди молодежи вырос практически в два раза.

Напомним, в прошлом году Мосгордума внесла на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, регулирующий продажу и курение электронных сигарет. Если он будет принят, вейпы фактически приравняются к обычным сигаретам.

Что касается курения табака в общественных местах, эксперт Минздрава признает, что закон соблюдается не везде. "Мы очень быстро проиграли позицию курения на платформах, ж/д вокзалах, в электричках, — отметил Бойцов. — Появились факты возврата к возможности курить в аэропортах". Даже не все медицинские организации справились с этой проблемой: курят как врачи, так и сами пациенты.

Бойцов напомнил, антитабачный закон помог снизить распространенность курения в кафе и ресторанах (с 80% до 20%), однако отметил, что сейчас в ресторанах появляются курительные комнаты.

Борьба с пассивным курением на практике

Между тем антитабачный закон даже в том виде, в котором он действует, мог бы быть более эффективным. Слышали о нем многие граждане, но на практике борьба с отравляющим дымом не всегда проходит легко. Мы собрали самые частые проблемы, с которыми сталкиваются некурящие люди, а также нюансы, на которые им нужно обратить внимание, и спросили у юристов, как действовать, чтобы защитить себя и своих близких от курильщиков, которые травят окружающих сигаретным дымом.

Проблема: Курение в подъезде

Курение табака в подъездах — самая распространенная проблема, с которой сталкиваются некурящие граждане. По данным проекта "Сердитый гражданин", 57% всех поступивших им от россиян жалоб на курение в общественных местах связано именно с курением на лестничных площадках, в лифтовых и квартирных холлах, пожарных лестницах и общедомовых балконах. Хотя антитабачный закон полностью запрещает курить табак в местах общего пользования жилых домов.

"Нарушение данного запрета образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.24 КоАП России и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1500 рублей", — отметил юрист Евгений Антонов.

Однако на практике закон не всегда действует сразу. Причина — пресловутый человеческий фактор. Жители пятиэтажки в столичном районе Отрадное много лет вынуждены добираться до собственных квартир, пропитавшись насквозь зловонным дымом. Курение на площадке между первым и вторым этажами вошло в привычку у их соседей.

Когда терпение иссякло, я обратился к соседям-курильщикам с просьбой, чтобы они прекратили курить в подъезде, сославшись на закон. Павел и его супруга Дарья пообещали, что больше в подъезде курить не будут Александр Инин житель дома в московском районе Отрадное, который добивается соблюдения закона

К слову, курильщик Павел является действующим сотрудником полиции. Однако нарушение закона, как и данного соседу обещания, продолжилось. Казалось бы, проблему должно решить обращение в районный отдел МВД. Но здесь закон столкнулся с человеческим фактором. "В опорном пункте полиции местный участковый Михаил Дмитриевич Пономарев взял у меня объяснение, — рассказал Александр. — И в частном порядке уточнил, является ли один из указанных в заявлении курильщиков сотрудником полиции".

Если участковый вынес необоснованное постановление об отказе, можно написать заявление на имя руководителя вашего отделения полиции, но эффективнее — в районную прокуратуру по факту бездействия участкового уполномоченного полиции Анастасия Павлова юрист портала "Сердитый гражданин"

На вопросы, что делать, если соседи продолжат курить, участковый Михаил Пономарев дал сомнительный совет — вызывать полицию заранее, каким-то образом предугадав, когда соседи будут курить.

Заявление Инина полиция списала в номенклатурное дело из-за отсутствия оснований для привлечения к ответственности. Вместо выезда на место, проведения полноценной проверки, опроса других жителей подъезда участковый взял с курильщиков письменное объяснение о то, что они на лестничной клетке не курят, а обратившийся в полицию сосед просто плохо к ним относится. Объяснение курильщиков и стало причиной для решения отказа в привлечения нарушителей к ответственности.

Теперь Александр обратился с заявлением в прокуратуру через председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, который был инициатором законопроекта, запрещающего курить в общественных местах электронные сигареты.

Решение. "Если участковый вынес необоснованное постановление об отказе, можно написать заявление на имя руководителя вашего отделения полиции, но эффективнее — в районную прокуратуру по факту бездействия участкового уполномоченного полиции", — говорит юрист портала "Сердитый гражданин" Анастасия Павлова.

Чтобы снизить риски того, что участковый недобросовестно рассмотрит ваше заявление, юристы советуют перестраховаться и сразу прикрепить к заявлению доказательства. "Понятно, что проводить, например, экспертизу по следам ДНК на окурках, которые неизбежно оставляет в подъезде сосед, никто не будет, — отмечает Анастасия Павлова. — Поэтому доказательства могут быть двух видов: документы (именно к данному виду доказательств закон относит фото- и видеосъемку, сделанную обычными гражданами) и показания — не только ваши, как потерпевшего, но и свидетелей".

Проблема: Курение в квартирах и на балконах

Хотя антитабачный закон не запрещает курить в собственной квартире или на балконе, для многих жителей многоквартирных домов это стало проблемой — зловонный запах проникает от курящих соседей в квартиры по каналам вентиляции или из окон.

"Курить в своей квартире не запрещено в той мере, в которой это не способствует проникновению табачного дыма и запаха за пределы квартиры, в частности, на площади общего пользования или в другие жилые помещения, — комментирует юрист Евгений Антонов. — Это является нарушением прав соседей и законодательства об охране здоровья граждан".

Решение. По словам юриста, действующее законодательство и сложившаяся судебная практика допускает удовлетворение иска о компенсации морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

В ноябре прошлого года Верховный суд России постановил взыскать с курящих на балконе соседей компенсацию в пользу жильцов дома.

Впрочем, юристы считают, что обращение в суд — не самый эффективный метод решения. "Я бы сказала, что проще переехать в другую квартиру, — говорит Анастасия Павлова. — У нас не прецедентная система, как, например, в Великобритании. В России решения, вынесенные судами по конкретным делам, не могут быть положены в основу судебного решения. Конечно, ссылаться на это решение ВС никто не запрещает, но, повторюсь, шансы — 1 из 100. До этого решения — 0 из 100".

Суд — это многомесячная процедура. Недостатки решения проблемы через суд заключаются в длительности реализации права истца и небольшом размере компенсации по сравнению с воздействием табачного дыма — могут в итоге присудить 5 тыс. рублей Евгений Антонов юрист

Евгений и сам столкнулся с этой проблемой: дым в квартиру поступает от соседей с нижнего этажа. Однако поговорить с курильщиками не удалось. "Соседи просто не открывают дверь, — рассказал юрист. — Однажды увидел возле их двери уведомление о том, что их будут выселять из-за большой задолженности. Понял, что живут в квартире какие-то маргиналы, и решил, что проще решить проблему технически — заменить вентиляцию".

Чтобы быстро решить проблемы, не втягиваясь в судебные процессы, юристы советуют искать альтернативные варианты. "Если ваши соседи снимают жилье, а не являются собственниками, наверняка между ними и собственником договор хотя и заключен, но налоги арендатор не платит, — отмечает Анастасия Павлова. — И если съемщикам или хозяину квартиры объяснить, что вы замучаете их теми же посещениями участкового по вопросу уклонения от налогообложения, возможно, они перестанут курить или хозяин найдет более добросовестных жильцов".

Проблема: Курение возле окон и подъездов жилых домов

Местами, где курение однозначно запрещено, являются лестничные площадки, подъезды жилых домов, кабины лифтов, детские площадки, территории в пределах 15 метров от входов в метро, остановок общественного транспорта и пр. Получается, курить у подъезда или под окнами жилого дома можно. Жители домов, на первых этажах которых находятся офисы, рестораны, магазины, кафе, нередко оказываются жертвами выходящих на перекур сотрудников.

"В моем доме находится сетевой магазин косметики, — рассказывает москвичка Ирина. — Я живу на третьем этаже, и окна квартиры выходят во двор, как и дверь служебного входа магазина. Сотрудники магазина периодически выходят покурить, и дым идет в мое окно".

По словам Ирины, на просьбы курильщики начинают рассуждать про розу ветров, которая дует в другую сторону. Разговор с администрацией тоже не дал результата. "Я встречалась с администраторами разных смен. Обещали попросить сотрудников не курить под окнами, но все продолжается, — говорит Ирина. — Я понимаю курящих людей, но почему курить надо под окнами жилого дома".

Решение. Юристы отмечают, что во всех случаях, где курение табака происходит в не запрещенном месте, но создает неблагоприятную среду, можно отстаивать свое конституционное право.

"Если мирно разрешить такой спор непосредственно с лицами, потребляющими табак, либо их руководителями не получилось, следует обращаться в прокуратуру и в суд за защитой своих прав на благоприятную окружающую среду, — советует юрист Евгений Антонов. — В таком случае прокурор вправе провести проверку и вынести представление в адрес организации, занимающей нежилые помещения в жилом доме об устранении нарушения прав жильцов дома в результате потребления табака сотрудниками офиса в рабочее время, а суд вправе устранить препятствия в пользовании квартирой собственнику, которого отравляют табачным дымом и взыскать компенсацию морального вреда".

Однако начиная судебный процесс, нужно быть готовым к расходам.

"На вас ляжет необходимость проводить дорогостоящие экспертизы, — отметила Анастасия Павлова. — А компенсировать затраты на их проведение можно, лишь если суд удовлетворит заявленные требования, а это маловероятно, так как прямого запрета закон не содержит".

Поэтому юристы советуют так же, как и в случае с курением соседей в квартирах и на балконе, искать компромиссный путь. "Если успеха в переговорах с вышестоящим руководителем причиняющих вам вред сотрудников не достигли, но это сетевой магазин, можно направить жалобу генеральному директору организации, — говорит Павлова. — Крупные компании дорожат своей репутацией".

Как сделать специальное место для курения?

Решить проблему соседства курильщиков и некурящих может создание специальных мест для курения, предусмотренных антитабачным законом. Чтобы организовать специальное место для курения, жители должны провести общее собрание собственников помещений их многоквартирного дома. Обычно такое собрание проводится ежегодно, но можно созвать его и вне очереди, по инициативе любого из собственников. "На общем собрании, в порядке, предусмотренном жилищным законодательством можно принять решение о разрешении курения табака в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы системами вентиляции", — пояснил юрист Евгений Антонов.

В ходе встречи необходимо вести протокол, копию которого жильцы дома должны направить в управляющую компанию, которая и займется непосредственным обустройством места для курения.

"Требования к оснащению такого места устанавливает приказ Минстоя и Минздрава РФ от 28 ноября 2014 года, — отметил Анастасия Павлова. — Например, такие места оснащаются знаком "Место для курения", пепельницами, искусственным освещением".

Расходы на обустройство специального места для курения будут поделены между жильцами и внесены в коммунальные платежи.

Дарья Бурлакова, Инна Финочка