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Уроки по разделению мусора включат в школьный курс ОБЖ в Подмосковье

Общество
22 февраля, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

В 2017 году системы раздельного сбора отходов начали внедрять 13 муниципалитетов Московской области

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Московской области включат уроки по раздельному сбору мусора в программу школьного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ), чтобы развивать культуру сортировки отходов среди населения региона, сообщил в эфире телеканала "Подмосковье 360" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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"Мы будем ... разъяснять, показывать, как разделять мусор. Соответствующая программа будет введена в предмете ОБЖ среди школьников", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 13 муниципалитетов Московской области в 2017 году в пилотном режиме начали внедрять систему раздельного сбора отходов (РСО) в качестве подготовки к переходу на новую систему региона в целом. На всей территории Подмосковья РСО должен заработать с 2019 года.

В Московской области система будет основана на разделении на две группы мусора: перерабатываемые (стекло, пластик, алюминий, бумага, - условно называются "сухие" или "чистые") и неперерабатываемые (остатки еды, листва с улиц - условно "грязные" или "мокрые"). Первоначальную сортировку на эти две группы будут делать сами жители, выбрасывая отходы в мусорные контейнеры двух цветов: синий для перерабатываемых отходов и серый для неперерабатываемых.

По словам Воробьева, ответственность за то, чтобы в содержимое мусорных контейнеров не перемешивалось, будут нести управляющие компании. "Управляющие компании, которые должны будут следить за этой работой, также будут отвечать за качество сортируемого мусора", - сказал он.

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