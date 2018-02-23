Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заявление Стива Джобса о приеме на работу с ошибками выставлено на торги в США за $50 тыс.

Общество
23 февраля, 18:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, февраля. /ТАСС

В документе не указывается, на какую именно позицию претендовал изобретатель

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стив Джобс, 1991 год

Стив Джобс, 1991 год

© AP Photo/Ben Margot

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Заявление о приеме на работу, заполненное соучредителем Apple Стивом Джобсом до основания этой компании, выставлено на торги в США за $50 тыс. Онлайн-аукцион пройдет с 8 по 15 марта, сообщил в пятницу торговый дом RR Auction, базирующийся в Бостоне (штат Массачусетс).

Смотрите также

Личные вещи основателя Apple Стива Джобса продали на аукционе в США

В США состоится аукцион, на котором будут представлены вещи Принса

Рисунок Трампа продали на аукционе почти за $30 тыс.

Лот представляет собой бланк, датированный 1973 годом и заполненный Джобсом от руки с орфографическими и пунктуационными ошибками. В частности, изобретатель написал со строчной буквы свою фамилию и название колледжа в штате Орегон, в котором он учился всего шесть месяцев. В графе "особые способности" при этом значится "инженер технологий и дизайна". Также Джобс уведомлял работодателя о том, что у него нет домашнего телефона.

В заявлении не указывается, какой работой намеревался заняться изобретатель за три года до основания Apple. В RR Auction уточнили, что "документ находится в хорошем состоянии", к нему прилагаются удостоверения подлинности.

1 апреля 1976 года Стив Джобс и Стивен Возняк создали Apple Computer. В 1980 году компания выпустила Apple II, созданный Возняком. В этом ПК, помимо прочего, была улучшена графика: пользователь мог не только работать с текстом, но и видеть на экране изображения. Джобс скончался от рака в октябре 2011 года в возрасте 56 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сравнил подвиг летчика Филипова с подвигами героев Великой Отечественной войны
2
Трамп подверг жесткой критике действия РФ по отношению к мирному населению Сирии
3
Автомобиль въехал в толпу во время салюта в Новосибирске
4
Биография российской фигуристки Евгении Медведевой
5
МОК: случай с Загитовой не уникален, но WADA старается не брать пробы во время тренировок
6
Немецкие хоккеисты победили канадцев и сыграют в финале Олимпиады с россиянами
7
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама