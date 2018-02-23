Заявление Стива Джобса о приеме на работу с ошибками выставлено на торги в США за $50 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Заявление о приеме на работу, заполненное соучредителем Apple Стивом Джобсом до основания этой компании, выставлено на торги в США за $50 тыс. Онлайн-аукцион пройдет с 8 по 15 марта, сообщил в пятницу торговый дом RR Auction, базирующийся в Бостоне (штат Массачусетс).

Лот представляет собой бланк, датированный 1973 годом и заполненный Джобсом от руки с орфографическими и пунктуационными ошибками. В частности, изобретатель написал со строчной буквы свою фамилию и название колледжа в штате Орегон, в котором он учился всего шесть месяцев. В графе "особые способности" при этом значится "инженер технологий и дизайна". Также Джобс уведомлял работодателя о том, что у него нет домашнего телефона.

В заявлении не указывается, какой работой намеревался заняться изобретатель за три года до основания Apple. В RR Auction уточнили, что "документ находится в хорошем состоянии", к нему прилагаются удостоверения подлинности.

1 апреля 1976 года Стив Джобс и Стивен Возняк создали Apple Computer. В 1980 году компания выпустила Apple II, созданный Возняком. В этом ПК, помимо прочего, была улучшена графика: пользователь мог не только работать с текстом, но и видеть на экране изображения. Джобс скончался от рака в октябре 2011 года в возрасте 56 лет.