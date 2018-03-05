Топилин: ранняя реабилитация детей-инвалидов поможет им в будущем трудоустроиться

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ранняя реабилитация детей-инвалидов поможет им найти работу во взрослой жизни, привела в понедельник пресс-служба Минтруда слова главы ведомства Максима Топилина, который побывал в Кольчугинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей во Владимирской области.

Одним из приоритетов Минтруда России является тема занятости инвалидов. "До регионов доведены соответствующие показатели, регионы стараются их выполнять. Если мы будем заниматься ребятами, у которых есть ограничения жизнедеятельности с раннего возраста, то им гораздо проще будет потом устроиться на работу", - цитирует пресс-служба Топилина.

Еще несколько лет назад никто так не старался научить детей-инвалидов определенным навыкам. "Думали, что они ничего не умеют, ничего не знают и будут всю жизнь на попечении государства находиться", - отметил министр.

Он также напомнил, что недавно был принят закон о сопровождаемой занятости инвалидов. "Важно понимать, чтобы закон запустить, что это работа наставников, это работа по сопровождению инвалидов до места работы, не всегда все могут к месту работы добраться. Очень много технологий, которые будут постепенно применяться. Это наше будущее, перспектива", - добавил глава Минтруда.