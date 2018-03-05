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Топилин: ранняя реабилитация детей-инвалидов поможет им в будущем трудоустроиться

Общество
5 марта, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Глава Минтруда побывал в Кольчугинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ранняя реабилитация детей-инвалидов поможет им найти работу во взрослой жизни, привела в понедельник пресс-служба Минтруда слова главы ведомства Максима Топилина, который побывал в Кольчугинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей во Владимирской области.

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Одним из приоритетов Минтруда России является тема занятости инвалидов. "До регионов доведены соответствующие показатели, регионы стараются их выполнять. Если мы будем заниматься ребятами, у которых есть ограничения жизнедеятельности с раннего возраста, то им гораздо проще будет потом устроиться на работу", - цитирует пресс-служба Топилина.

Еще несколько лет назад никто так не старался научить детей-инвалидов определенным навыкам. "Думали, что они ничего не умеют, ничего не знают и будут всю жизнь на попечении государства находиться", - отметил министр.

Он также напомнил, что недавно был принят закон о сопровождаемой занятости инвалидов. "Важно понимать, чтобы закон запустить, что это работа наставников, это работа по сопровождению инвалидов до места работы, не всегда все могут к месту работы добраться. Очень много технологий, которые будут постепенно применяться. Это наше будущее, перспектива", - добавил глава Минтруда.

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