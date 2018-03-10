В Дагестане восстановили нарушенное лавиной сообщение с населенными пунктами в горах

МАХАЧКАЛА, 10 марта. /ТАСС/. Нарушенное накануне транспортное сообщение с 51 населенным пунктом в Тляратинском районе в горах Дагестана, восстановили, сообщили в субботу в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

"По состоянию на 12:05 мск 10 марта 2018 года дорога республиканского значения в шести километрах от селения Тлярата расчищена. Движение восстановлено в полном объеме", - сказал представитель ведомства.

По его словам, к ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Дагестану привлекли трех человек и одну единицу техники.

9 марта в Тляратинском районе Дагестана на дорогу Укал - Уилда в 6 км от селения Тлярата сошла лавина объемом 2 тыс. куб. м, в результате было нарушено сообщение с 51 населенным пунктом, где проживают в общей сложности свыше 15 тыс. человек. Пострадавших не было. Из-за угрозы повторного схода лавины работы по расчистке перенесли на 10 марта.