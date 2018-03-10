Нарушенное лавиной сообщение с селами в Рутульском районе Дагестана восстановили

МАХАЧКАЛА, 10 марта. /ТАСС/. Нарушенное в субботу транспортное сообщение с тремя населенными пунктами в Рутульском районе в горах на юге Дагестана восстановили, сообщили в субботу в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

"По состоянию на 14:00 мск дорога местного значения Нижний Катрух, Верхний Катрух и Аракул в Рутульском районе расчищена. Движение восстановлено в полном объеме", - сказал представитель ведомства.

По его словам, к ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Дагестану привлекли трех человек и одну единицу техники.

В субботу в 11:25 мск, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Дагестану поступила информация о том, что на дороге Нижний Катрух, Верхний Катрух и Аракул в Рутульском районе сошла лавина. Всего в этих трех селах проживают около тысячи человек.