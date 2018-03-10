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Лавина нарушила сообщение с тремя населенными пунктами в горах на юге Дагестана

Происшествия
10 марта, 14:00 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 10, марта. /ТАСС

В результате схода лавины никто не пострадал

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МАХАЧКАЛА, 10 марта. /ТАСС/. Лавина отрезала сообщение с тремя населенными пунктами в Рутульском районе в южной части Дагестана. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

"В 11:25 мск 10 марта 2018 года... поступила информация о том, что на автодороге местного значения Нижний Катрух, Верхний Катрух и Аракул в Рутульском районе сошла лавина. В результате схода лавины пострадавших нет. Дорога закрыта", - сказал представитель ведомства.

По его словам, работы планируют завершить около 18:00 мск 10 марта. Всего в этих трех селах проживают около тысячи человек.

9 марта мощная лавина отрезала сообщение с 51 населенным пунктом с населением более 15 тыс. человек в Тляратинском районе Дагестана. Сейчас движение по автодороге восстановили.

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