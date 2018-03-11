В Японии в седьмой раз почтят память жертв землетрясения и цунами 11 марта 2011 года

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Седьмую годовщину землетрясения, произошедшего 11 марта 2011 года, отметят в воскресенье в Японии. Так называемое здесь Великое восточнояпонское землетрясение магнитудой 9,0 и вызванная им разрушительная волна цунами унесли жизни более 18 тыс. человек, а также привели к аварии на АЭС "Фукусима-1", повергшую страну в ядерный кризис.

По всей Японии в этот день пройдут мероприятия, посвященные памяти жертв стихийного бедствия. Больше всего от удара стихии пострадал северо-восточный регион страны, Тохоку - здесь волна цунами высотой в несколько десятков метров обрушилась на префектуры Иватэ, Мияги и Фукусима, практически полностью уничтожив целые города и населенные пункты. Спустя семь лет после трагедии большая часть региона отстроена заново, люди начали возвращаться в места, где родились и выросли.

Но многие жители этой части страны все еще вынуждены оставаться во временных жилищах, предоставленных им властями, поскольку строительство новых домов продвигается медленно и из-за боязни, что авария на АЭС "Фукусима-1" может повториться. "Многие люди из префектуры Фукусима все еще вынуждены вести жизнь беженцев. Мы хотим ускорить процесс восстановления региона, чтобы каждая семья как можно скорее могла вернуться в свои дома", - отметил в этой связи в преддверии годовщины премьер-министр Синдзо Абэ.

В 14:46 по местному времени (08:46 мск), когда семь лет назад был зафиксирован подземный удар у побережья префектуры Мияги, по всей стране будет объявлена минута молчания.

Ситуация в префектуре Фукусима

К концу этого месяца японские власти должны полностью завершить работы по дезактивации районов, пострадавших от выброса радиации в результате аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года. После аварии на станции зараженными в той или иной степени были признаны районы общей площадью 1 тыс. 150 кв. км. Населению оттуда было рекомендовано эвакуироваться.

В этой зоне, в частности, оказались 11 городов и поселков префектуры Фукусима. Их дезактивация была в целом завершена еще к концу марта прошлого года, однако в настоящее время идет очистка некоторых участков дорог и лесов. В то же время пока решено сохранить в виде полностью запретной зоны район площадью 369 кв. км, где сохраняется высокий уровень радиации. Его судьбу будут решать отдельно.

Из прилегающих к станции зараженных районов было эвакуировано по состоянию на май 2012 года почти 165 тыс. человек. После проведения дезактивации значительная часть этих людей вернулась в родные места. Однако и по сей день этого не смогли или не захотели сделать более 50 тыс. человек, из которых свыше 34 тыс. живут за пределами префектуры Фукусима.

АЭС остается проблемным объектом

Ликвидация последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" и проблема демонтажа самой станции остаются серьезной проблемой для японских властей. В прошлом году специалисты компании-оператора АЭС Tokyo Electric Power при помощи специальных роботов наконец-то смогли с точностью зафиксировать место расположения расплавившегося ядерного топлива, которое в ходе аварии прожгло дыру в оболочке реактора и сейчас находится под ним. В настоящее время ликвидаторы не знают, каким именно образом будет происходить извлечение этого топлива - технологий, которые бы позволили безопасно и надежно провести эту операцию, на данный момент не существует.

В то же время специальный комитет правительства Японии на этой неделе высоко оценил проведенные на АЭС работы по заморозке почвы вокруг станции. По мнению комитета это существенно сократило накопление на ее территории зараженных грунтовых вод и их утечку в океан, что все эти годы представляло собой еще одну серьезную проблему для японских ликвидаторов. Согласно приведенным в постановлении комитета данным, ледяной барьер работает, однако оператору АЭС было поручено принять дополнительные меры на этом направлении.

Создание искусственной подземной стены "вечной мерзлоты" позволило сократить приток грунтовых вод на территорию станции до 95 т в сутки. Ранее он составлял 189 т.

Слой замороженной почвы у четырех аварийных энергоблоков АЭС "Фукусима-1" создают трубы общей протяженностью 1,5 км, которые вставлены в вертикальные шахты глубиной 30 м. По ним циркулирует охлаждающая жидкость, которая замораживает почву. На этот проект затрачено порядка 35 млрд иен (около $331 млн).

Отношение к атомной энергетике у простого японского населения остается болезненным - проведенный в феврале общенациональный опрос показал, что 64% японцев выступают за поэтапную, но полную ликвидацию атомной энергетики в стране. Правительство страны не разделяет таких настроений и намерено настойчиво убеждать жителей Японии в выгоде атомной энергетики. Японские власти настаивают на необходимости перезапуска атомных реакторов после их всесторонних проверок.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года в Японии действовали порядка 50 энергетических атомных реакторов. Все они после этой аварии были остановлены, Токио принял новые ужесточенные критерии безопасности АЭС. Сейчас вновь запущены уже три энергетических атомных реактора - для их перезапуска необходимо согласие префектуральных властей и одобрение местного населения, чего зачастую правительству страны добиться не удается.