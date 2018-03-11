Опрос: 74% респондентов ВЦИОМ заявляют, что точно пойдут на президентские выборы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. 74% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявляют, что точно пойдут на выборы президента РФ 18 марта. Это следует из данных, опубликованных в воскресенье в официальном Telegram-канале ВЦИОМ.

"Декларируемый уровень гражданского участия на выборах президента по данным опроса: 74% россиян говорят, что точно придут на выборы, еще 9% - что скорее всего примут участие в голосовании", - говорится в материалах ВЦИОМ по итогам опроса 5-7 и 9 марта.

Таким образом, делают вывод социологи, "согласно прогнозу, явка на выборах будет в коридоре значений 63-67%".

По итогам предыдущего опроса, проводившегося 2-4 марта, декларируемый уровень гражданского участия на выборах составлял 71,6%.

Как пояснял ранее ТАСС глава ВЦИОМ Валерий Федоров, трудности при прогнозировании явки связаны с тем, что в России и ряде других стран участие в выборах считается правильным и социально одобряемым поведением, поэтому к ответам людей на вопрос, пойдут они голосовать или нет, социологи относятся, "учитывая опыт и сравнение таких ответов в предыдущих исследованиях и реальных показателей явки". Федоров пояснял, что этот опыт состоит в том, что "каждый раз тех, кто говорит, что придет голосовать, оказывается больше тех, кто реально приходит".

Метод опроса

Всероссийский инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился среди россиян старше 18 лет 5-7 и 9 марта методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом четыре тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,6%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.