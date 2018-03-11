Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опрос: 74% респондентов ВЦИОМ заявляют, что точно пойдут на президентские выборы

Общество
11 марта, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Еще 9% участников опроса сообщили, что "скорее всего примут участие в голосовании"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. 74% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявляют, что точно пойдут на выборы президента РФ 18 марта. Это следует из данных, опубликованных в воскресенье в официальном Telegram-канале ВЦИОМ.

Смотрите также

Глава ВЦИОМ дал "осторожный прогноз", что явка на выборах может составить 62-64%

Глава ВЦИОМ уверен, что Москва и Санкт-Петербург отдадут за Путина более 63% голосов

"Декларируемый уровень гражданского участия на выборах президента по данным опроса: 74% россиян говорят, что точно придут на выборы, еще 9% - что скорее всего примут участие в голосовании", - говорится в материалах ВЦИОМ по итогам опроса 5-7 и 9 марта.

Таким образом, делают вывод социологи, "согласно прогнозу, явка на выборах будет в коридоре значений 63-67%".

По итогам предыдущего опроса, проводившегося 2-4 марта, декларируемый уровень гражданского участия на выборах составлял 71,6%.

Как пояснял ранее ТАСС глава ВЦИОМ Валерий Федоров, трудности при прогнозировании явки связаны с тем, что в России и ряде других стран участие в выборах считается правильным и социально одобряемым поведением, поэтому к ответам людей на вопрос, пойдут они голосовать или нет, социологи относятся, "учитывая опыт и сравнение таких ответов в предыдущих исследованиях и реальных показателей явки". Федоров пояснял, что этот опыт состоит в том, что "каждый раз тех, кто говорит, что придет голосовать, оказывается больше тех, кто реально приходит".

Метод опроса

Всероссийский инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился среди россиян старше 18 лет 5-7 и 9 марта методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом четыре тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,6%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин: модернизация МиГ-31 шла одновременно с разработкой ракеты комплекса "Кинжал"
2
Один человек погиб и один пострадал после нападения стаи бродячих собак в Подмосковье
3
Российская фигуристка Трусова первой в истории исполнила два четверных прыжка на турнире
4
Тарасова: ученики Тутберидзе тянут за собой все мировое фигурное катание
5
Путин: возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах
6
Путин: США до переворота в Киеве просили РФ сделать все, чтобы Янукович не применил армию
7
Путин: документооборот между госструктурами надо перевести в цифровые формы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама