Крымский мост в цифрах и фактах

В среду, 14 марта, президент России Владимир Путин проинспектировал строительство Крымского моста и не исключил, что переход будет готов раньше срока.



Мост между Таманью и Керчью должен быть открыт для автомобильного движения в декабре 2018 года, а поезда по нему пойдут на год позже. Длина перехода от Крыма до остальной части России составит 19 км. 11,5 из них пройдет по суше, в том числе по острову Тузла, 7,5 км — над морем. Это самый длинный мост в России и в Европе.

Развернуть Карта расположения Крымского моста © ТАСС Карта расположения Крымского моста © ТАСС

Автомобильная дорога, которая пройдет по мосту, будет состоять из четырех полос. По мостовому переходу будет проезжать до 40 тыс. автомобилей и до 47 пар поездов в сутки, его пропускная способность — 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год . Общая стоимость строительства составит 227,9 млрд рублей.

В Крыму и в Краснодарском крае должно быть построено более 40 км подходов к автодорожному мосту. В Керчи с подхода к Крымскому мосту началось строительство федеральной автодороги "Таврида" до Севастополя. Эта трасса будет состоять из четырех полос с расчетной скоростью движения — 120 км/ч. Автодорога пройдет по территории Крыма с востока на запад, в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая, что позволит сохранить экологию и значительно сократить время в пути.

Развернуть Строительство федеральной автодороги "Таврида", 2017 год © Сергей Мальгавко/ТАСС Строительство федеральной автодороги "Таврида", 2017 год © Сергей Мальгавко/ТАСС

Впервые железнодорожный мост через Керченский пролив осенью 1944 года построили советские военные инженеры. По нему в Москву возвращалась советская делегация с Ялтинской конференции. Но укрепить мост не успели, и уже в феврале 1945 года переправа была повреждена ледоходом из Азовского моря. Мост решили временно разобрать, а восстанавливать потом не стали.

Осенью 1954 года начала действовать паромная переправа через Керченский пролив — из порта "Кавказ" в порт "Крым".

После распада СССР идея строительства совмещенного автомобильно-железнодорожного моста через пролив много раз обсуждалась российскими и украинскими властями. Но дальше договоренностей и разработки документации дело не продвинулось.

СПЕЦПРОЕКТ Крымский мост: главные факты о стройке века В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

Строительство началось после того, как весной 2014 года жители полуострова проголосовали за вхождение в состав России и Крым стал субъектом РФ. Тогда был выбран вариант, предусматривающий возведение моста не в самом узком участке пролива, как в годы войны, а южнее: от Таманского полуострова к Керчи через остров Тузла.

На этапе подготовки к строительству археологи обследовали 500 га территории. Они нашли остатки древнеримской виллы, хазарского поселения, военного лагеря периода Тьмутараканского княжества Киевской Руси, деревни времен власти Османской империи, а также разновременные захоронения. Количество археологических находок разных эпох достигло одного миллиона. Из них более 100 тысяч артефактов, имеющих научную ценность, передаются музеям Тамани и Керчи.

За пределами стройплощадки созданы специальные участки, куда перенесли краснокнижные растения и животные из зоны строительства. Стройка моста спровоцировала рост численности дельфинов: их привлекла рыба, которой стало больше в связи с увеличением кормовой базы (зоопланктона) за счет развития морской растительности на сваях.

Развернуть Фарватерный участок строительства Крымского моста, март 2018 года © Официальный информационный сайт строительства Крымского моста Фарватерный участок строительства Крымского моста, март 2018 года © Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Летом 2017 года мостостроители установили на фарватерные опоры обе арки — железнодорожную и автодорожную. Под ними началось движение судов. Для судоходства предусмотрены пролеты высотой 35 м. Арки — это не только самые крупные, но и самые яркие элементы моста. Они окрашены в сигнально белый цвет. Более 100 тысяч литров краски ушло на обе арки.

В строительстве моста использовано семь тысяч свай разных типов. Некоторые из них забиты на глубину до 105 м — это высота 35-этажного дома. Полотно проезжей части Крымского моста связано из арматуры. Пролеты моста собирают из заводских блоков на суше и поочередно надвигают на готовые опоры домкратами.

В декабре 2017 года было завершено сооружение пролетов моста, по которым пройдет автомобильная дорога. Тогда же завершился конкурс по выбору названия для нового перехода. Предлагались такие варианты как Крымский, Керченский, Тузлинский, мост Дружбы или мост Воссоединения. В итоге 64% проголосовавших выбрали вариант Крымский мост, который появится на дорожных информационных указателях.

В строительстве участвуют более 10 тыс. человек со всей страны. Один из самых известных персонажей стройки — рыжий Кот Моста или Мостик, главный блогер проекта. В социальных сетях у @cat_the_most — тысячи подписчиков.

ТАСС/Инфоцентр "Крымский мост