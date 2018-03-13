Участники анимационного фестиваля в Суздале почтили память Табакова

ТАСС, 13 марта. /ТАСС/. XXIII Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале начался с аплодисментов в память о народном артисте СССР Олеге Табакове, который скончался в Москве на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете фестиваля.

"Открытый российский анимационный фестиваль открыли, проводив по-актерски великого мастера, внесшего большой вклад в озвучивание лучших мультфильмов. Весь зал аплодировал стоя", - сообщили в оргкомитете.

Как подчеркнули в оргкомитете фестиваля, Табаков озвучивал персонажей более чем 20 мультфильмов.

Анимационный фестиваль в Суздале, который является главным смотром отечественной анимации, открылся во вторник вечером в главном туристическом комплексе "Суздаль". В этом году на конкурс анимационных проектов, вышедших в России за год, было заявлено 300 работ, из которых было отобрано 108. В фестивале принимают участие около 1,5 тыс. режиссеров анимационного кино, художников и сценаристов из 40 студий. Имена победителей объявят 17 марта.

Олег Табаков - актер театра и кино, режиссер, педагог. Ему присвоено звание народного артиста СССР, он - лауреат Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Табаков - полный кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России. Он возглавлял два театра - МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова.

Также возглавлял Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей. При этом Табаков оставался действующим актером, он снялся в более чем 100 фильмах, количество театральных постановок также приближалось к этому числу. Голосом Табакова говорит кот Матроскин - персонаж из популярных мультфильмов об обитателях Простоквашина.