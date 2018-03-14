Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Симоньян: лишение RT лицензии в Британии может вызвать такие же последствия во всей Европе

Общество
14 марта, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Ранее стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom может лишить российскую телекомпанию лицензии на вещание в стране

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Возможное лишение телеканала RT лицензии на вещание в Великобритании может также привести к аналогичным последствиям во всей Европе. Об этом в среду заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян, выступая на форуме "Россия - страна возможностей".

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и возможные последствия

"С большой долей вероятности (премьер-министр Великобритании Тереза Мэй) лишит нас лицензии на вещании в Великобритании. Лишение лицензии на вещание в Великобритании автоматически означает две вещи: лишение лицензии на вещание вообще во всей Европе, а для них она означает запрет всех британских СМИ в России".

Отвечая на уточняющий вопрос ТАСС, есть ли предпосылки лишения RT лицензии на вещание в Европе, Симоньян ответила положительно, при этом отказалась разъяснить детали.

Маргарита Симоньян также заметила, что британский медиарегулятор все эти годы пристально следил за RT, пристально отслеживал эфиры на предмет всевозможных нарушений. "Нарушений у нас находили меньше, чем в своих британских СМИ, - сказала Симоньян. - Мы ничего не нарушали и этого [лишения лицензии] не заслужили".

Кроме того, она сообщила что ведущий RT Алекс Салмонд подвергся травле со стороны британских СМИ. "Все газеты его заклеймили", - добавила она.

Ранее британский медиарегулятор Ofcom допустил возможность лишения российской телекомпании RT лицензии на вещание в стране, если власти Великобритании придут к выводу, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери стояла Россия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Мэй, Тереза
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата в связи с делом Скрипаля
2
В Калужской области задержали членов "спящей" ячейки ИГ
3
Захарова: Мэй не может оценивать, достоин ли Лавров должности главы МИД РФ
4
Евросоюз планирует обновить визовую политику
5
Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
6
Экскаватор упал на электричку на северо-востоке Москвы
7
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама