Симоньян: лишение RT лицензии в Британии может вызвать такие же последствия во всей Европе

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Возможное лишение телеканала RT лицензии на вещание в Великобритании может также привести к аналогичным последствиям во всей Европе. Об этом в среду заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян, выступая на форуме "Россия - страна возможностей".

"С большой долей вероятности (премьер-министр Великобритании Тереза Мэй) лишит нас лицензии на вещании в Великобритании. Лишение лицензии на вещание в Великобритании автоматически означает две вещи: лишение лицензии на вещание вообще во всей Европе, а для них она означает запрет всех британских СМИ в России".

Отвечая на уточняющий вопрос ТАСС, есть ли предпосылки лишения RT лицензии на вещание в Европе, Симоньян ответила положительно, при этом отказалась разъяснить детали.

Маргарита Симоньян также заметила, что британский медиарегулятор все эти годы пристально следил за RT, пристально отслеживал эфиры на предмет всевозможных нарушений. "Нарушений у нас находили меньше, чем в своих британских СМИ, - сказала Симоньян. - Мы ничего не нарушали и этого [лишения лицензии] не заслужили".

Кроме того, она сообщила что ведущий RT Алекс Салмонд подвергся травле со стороны британских СМИ. "Все газеты его заклеймили", - добавила она.

Ранее британский медиарегулятор Ofcom допустил возможность лишения российской телекомпании RT лицензии на вещание в стране, если власти Великобритании придут к выводу, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери стояла Россия.