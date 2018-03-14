В США тысячи школьников участвуют в акциях, требуя прекратить инциденты со стрельбой

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Тысячи учащихся в ряде американских городов в среду принимают участие в маршах с требованием предотвратить новые инциденты со стрельбой в школах, подобные тому, который произошел ровно месяц назад в городе Паркленд (штат Флорида) и унес жизни 17 человек. Трансляцию массовых выступлений ведут местные телеканалы.

Крупнейшие акции проходят в Атланте (штат Джорджия), Вашингтоне, Детройте (штат Мичиган), Майами (штат Флорида), Нью-Йорке и Чикаго (штат Иллинойс). Как ожидается в ближайшие часы манифестации также пройдут в Сан-Франциско (штат Калифорния), Сиэтле (штат Вашингтон) и Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Одним из главных организаторов демонстраций выступает общественное объединение под названием Women's March, оно ранее провело десятки акций в защиту прав женщин.

По оценкам организаторов, в общей сложности в маршах должны принять участие около 185 тыс. человек в 50 штатах. Ожидается, что на акции придут учащиеся более 3 тыс. школ. Каждая из манифестаций должна продолжаться не меньше 17 минут - в память о погибших в Паркленде.

В числе требований демонстрантов введение запрета в США на продажу штурмовых винтовок и магазинов увеличенной емкости под патроны, ужесточение проверок для желающих купить оружие. Манифестанты также выступают против реализации программ, предполагающих обучение учителей в стрельбе и ношение ими оружия в школах.

Огонь в школе Паркленда 14 февраля открыл 19-летний Николас Круз, ее бывший ученик, исключенный за нарушения дисциплины. Молодой человек был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. По данным СМИ, он смог легально приобрести оружие, хотя ранее проходил лечение в психиатрической клинике.