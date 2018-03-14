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Губернатор сравнил возрождение Севастополя в составе России с восстановлением после войны

Общество
14 марта, 21:39 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 14, марта. /ТАСС

Дмитрий Овсянников отметил, что в ближайшие несколько лет необходимо построить десяток социальных объектов

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сравнил возрождение Севастополя после воссоединения с Россией с его восстановлением после Великой Отечественной войны. Такое мнение он высказал в среду в беседе с журналистами в Севастополе.

"Я показал [президенту] архивные документы 1948 года, когда было принято решение о восстановлении Севастополя после Великой Отечественной войны, там было: "Выделить 414 млн рублей на восстановление Севастополя". Список объектов длинный: школы, детсады, драматический театр, железнодорожный вокзал. По масштабам строительства города, объектов, которые нам предстоит сделать в ближайшие несколько лет, можно сказать, что история повторяется", - сказал Овсянников после митинга-концерта, посвященного четырехлетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Митинг-концерт прошел в среду вечером на площади Нахимова в Севастополе. По официальным данным, на праздник пришли около 40 тыс. человек. Поздравить крымчан и севастопольцев приехал президент России Владимир Путин.

Как отметил Овсянников, Путин в ходе поездки в Севастополь пообщался с жителями города. "Наш почетный гражданин города Евгений Васильевич Генералов обратился по вопросу [восстановления] производственной площадки "Парус" (ныне бездействующий и пришедший в упадок приборостроительный завод) на Северной стороне. Президент поставил это как задачу, теперь будем выполнять", - сказал губернатор.

Крымский полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией, это произошло после февральского госпереворота в Киеве. За воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя (явка составила 80%), 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.

После воссоединения с Россией для восстановления пришедшей в упадок в постсоветский период инфраструктуры Крыма и Севастополя была создана федеральная целевая программа (ФЦП) развития полуострова до 2020 года. В 2018 году сумма вложений в объекты, строящиеся и реконструирующиеся по ФЦП в Севастополе, превысит 10 млрд рублей. Речь идет как о крупных объектах, таких как севастопольский участок федеральной трассы "Таврида", кольцевой газопровод и канализационно-очистные сооружения "Южные", так и о строительстве школ, детских садов, учреждений здравоохранения, спортивных сооружений.

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