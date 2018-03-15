Прощание с Олегом Табаковым проходит в МХТ имени Чехова

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым началось в 09:00 мск в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова, которым он руководил долгие годы. Табаков умер 12 марта в Москве, ему было 82 года.

Гроб с телом актера установили на сцене, которая заполнена цветами и венками. Слева выстроилась практически вся труппа МХТ, артисты созданной им "Табакерки", студенты Школы-студии МХАТ и воспитанники школы для одаренных детей, которую возглавлял Табаков. Звучит траурная музыка. На большом экране появляются цветные и черно-белые фотографии Олега Павловича.

Одними из первых проститься с Табаковым пришли председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, режиссеры Валерий Фокин, Константин Богомолов, фотограф Юрий Рост, актер Владимир Машков. В церемонии прощания участвуют супруга Табакова Марина Зудина с сыном Павлом.

Люди заполнили Камергерский переулок, где расположен МХТ, еще до того, как театр открыл двери для всех, кто хотел бы проститься с Табаковым. У МХТ выставили железные ограждения и рамки, которые помогут организовать очередь.

Гражданская панихида, на которой слова о Табакове смогут сказать его коллеги и чиновники, начнется в 12:00 мск и продлится до 13:00. Похоронят артиста в четверг на Центральной аллее Новодевичьего кладбища, рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также художника Ильи Глазунова.

О Табакове

Табаков - актер театра и кино, режиссер, педагог. Ему присвоено звание народного артиста СССР, он является лауреатом Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Артист - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России. Возглавлял два театра - МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова, он также возглавлял Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей.