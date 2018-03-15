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Прощание с Олегом Табаковым проходит в МХТ имени Чехова

Общество
15 марта, 9:04 дата обновления: 15 марта, 9:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Актер умер 12 марта, ему было 82 года

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым началось в 09:00 мск в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова, которым он руководил долгие годы. Табаков умер 12 марта в Москве, ему было 82 года.

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Гроб с телом актера установили на сцене, которая заполнена цветами и венками. Слева выстроилась практически вся труппа МХТ, артисты созданной им "Табакерки", студенты Школы-студии МХАТ и воспитанники школы для одаренных детей, которую возглавлял Табаков. Звучит траурная музыка. На большом экране появляются цветные и черно-белые фотографии Олега Павловича.

Одними из первых проститься с Табаковым пришли председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, режиссеры Валерий Фокин, Константин Богомолов, фотограф Юрий Рост, актер Владимир Машков. В церемонии прощания участвуют супруга Табакова Марина Зудина с сыном Павлом.

Люди заполнили Камергерский переулок, где расположен МХТ, еще до того, как театр открыл двери для всех, кто хотел бы проститься с Табаковым. У МХТ выставили железные ограждения и рамки, которые помогут организовать очередь.

Гражданская панихида, на которой слова о Табакове смогут сказать его коллеги и чиновники, начнется в 12:00 мск и продлится до 13:00. Похоронят артиста в четверг на Центральной аллее Новодевичьего кладбища, рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также художника Ильи Глазунова.

О Табакове

Табаков - актер театра и кино, режиссер, педагог. Ему присвоено звание народного артиста СССР, он является лауреатом Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Артист - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России. Возглавлял два театра - МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова, он также возглавлял Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей.

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Умер Олег Табаков Умер Илья Глазунов Умер Леонид Броневой Умер Владимир Зельдин
Персоны
Табаков, Олег Павлович Глазунов, Илья Сергеевич Броневой, Леонид Сергеевич Зудина, Марина Вячеславовна Фокин, Валерий Владимирович Зельдин, Владимир Михайлович Калягин, Александр Александрович
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