Москвичи вышли на "Межнациональную зарядку" перед выборами президента РФ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Порядка 350 жителей Москвы собрались в пятницу во Дворце борьбы им. Ивана Ярыгина, чтобы принять участие в "Межнациональной зарядке 180318", приуроченной к выборам президента России 18 марта, передает корреспондент ТАСС.

"Цель зарядки в первую очередь - призвать спортивную молодежь для активного участия в предстоящих выборах 18 марта. Москва - многонациональный город, и в этом дворце спорта, который носит имя великого сибирского российского борца, богатыря Ивана Сергеевича Ярыгина, тоже занимаются люди очень разных национальностей, и они сегодня пришли с нами зарядку", - обратился к гостям ведущий зарядки, трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев.

В акции приняли участие также титулованные спортсмены. Как отметил многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу и кикбоксингу Артем Левин, спорт объединяет людей вне зависимости от их национальной принадлежности.

"На этом примере хотелось бы показать ребятам, что спорт объединяет. Это уже показали межнациональные зарядки на Северном Кавказе. Мы проехали семь республик и видели, что молодежь в начале приходила с грустными лицами, но потом все были на таком позитиве, общались, дружили. У нас вообще страна очень многонациональная, и очень важно, чтобы люди не делились на какие-то группы, были в дружбе, а дружба - это сила", - подчеркнул он.

После выполнения физических упражнений участники акции исполнили гимн страны.

В рамках "Межнациональной зарядки" до 18 марта - дня выборов президента РФ - в регионах страны проходят массовые тренировки, в ходе которых будет выполнено 180 318 спортивных упражнений: приседаний, подтягиваний, отжиманий. Цифра выбрана неслучайно и символизирует дату голосования. Присоединиться к акции можно также в соцсетях. Для этого нужно до 18 марта выложить видео своей тренировки с хэштегами #ВыборЧемпионов180318, #ТвойГолосРешает.