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Песков назвал новый фильм о президенте успешным ответом на вопрос "кто вы, мистер Путин?"

Общество
16 марта, 13:38 дата обновления: 16 марта, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь считает картину "прекрасной"

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. В Кремле высоко оценили новый фильм журналиста Андрея Кондрашова "Путин", посвященный президенту РФ.

"Фильм прекрасный", - прокомментировал картину пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, порекомендовав всем интересующимся его посмотреть.

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"Дело в том, что многие на протяжении последних 18 лет задают вопрос: "кто вы, мистер Путин?", - напомнил Песков, сделав, таким образом, отсылку к ставшей крылатой фразе из 2000 года "Who is Mr. Putin?". "Это делают как за границей, так и у нас в стране, и было очень много попыток за последние годы снять кино про Путина - не всем это удавалось, удавалось единицам", - заметил пресс-секретарь президента. Фильм Кондрашова он назвал в связи с этим "очень серьезным успехом" и поздравил тех, кто работал над этой картиной.

Пресс-секретарь напомнил, что фильм "Путин" не могли показать в эфире до выборов, поэтому он был опубликован в интернете, "что тоже достаточно здорово, потому что охват, насколько мы понимаем, через интернет ничуть не меньше, чем, например, эфирный охват". "Это, конечно, тоже, наверное, отдельный предмет для анализа", - заметил Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков сообщил, что Путин пока целиком не посмотрел эту картину. "Но материал у него - как будет время, я думаю, конечно, он ознакомится тоже с удовольствием", - заключил пресс-секретарь.

Как сообщил ТАСС автор фильма журналист Андрей Кондрашов, за сутки, прошедшие с публикации второй части фильма в социальных сетях, его посмотрели 7 млн человек. "Это рекорд. В социальной сети "Одноклассники" фильм посмотрели 4,1 млн человек, в "Вконтакте" - 1,6 млн, в YouTube - 1,3 млн", - сказал он. Первая серия была опубликована в социальных сетях в воскресенье.

Ранее Кондрашов говорил ТАСС, что пока обе серии фильма руководство канала решило не демонстрировать, "так как компания старается четко соблюдать не только букву, но и дух закона о выборах". "Хотя мы считаем фильм не имеющим ничего общего с текущей политикой. Он имеет отношение к личности Путина и его месту в новейшей истории страны", - подчеркнул журналист.

Кондрашов сообщил, что "фильм снимался 10 месяцев и был готов в декабре 2017 года". Он уточнил, что для фильма было "записано семь интервью с Путиным: в Кремле, в Крыму, в Петербурге, в Сочи и на Валааме". "Несколько раз после интервью Путин подолгу продолжал многое рассказывать без камер. Настолько ему самому были небезразличны темы, затронутые в фильме. Жаль, что эти разговоры не сняты, и мы не можем показать их", - признался журналист.

Редкие кадры

Он особенно благодарен учительнице Вере Гуревеч, бывшей классным руководителем у Путина, которая выступила в качестве продюсера-добровольца. "Она дружила с семьей Путиных и впервые раскрыла для нас уникальные подробности о юности своего ученика. Ей принадлежит и успех в расследовании истории о том, как был спасен отец Путина на Невском пятачке. Было известно лишь, что человек, перетащивший под обстрелом по льду Невы раненого Владимира Спиридоновича, имел имя Петр и был соседом Путиных. Вера Дмитриевна, которой 84 года, обошла десятки паспортных столов и изучила множество домовых книг, прежде чем мы, сверив ее результаты с архивами Минобороны, разыскали вместе с ней семью Петра Теселкина", - рассказал Кондрашов.

Он также обратил внимание на то, что "впервые для широкой публики в фильме показаны фотографии из семейного альбома Путиных, впервые нынешние жильцы дома матери Путина в Тверской области пригласили съемочную группу в фамильную усадьбу президента, впервые удалось найти и свидетельницу гибели бабушки Путина от пуль фашистов".

"Впервые для иностранцев власти ФРГ открыли архивы Штази, где мы нашли и показали в фильме фотографии Путина во время службы в Дрездене. Мы разыскали и впервые показали тех немцев, которые были свидетелями поступка Путина в Дрездене 5 декабря 1989 года, когда толпа демонстрантов пришла громить здание советской резидентуры", - перечислил Кондрашов. И добавил: "В фильме очень много моментов, где Путин рассказывает то, что не рассказывал никогда".

По его словам, в фильме также есть интервью с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони - первое за последние пять лет для иностранных журналистам, на которое он согласился, чтобы рассказать о своем друге Путине. А бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер ради интервью для фильма прервал отпуск. "Впервые за время войны в Сирии мы реконструировали подвиги наших героев в местах реальных боев. А помогали в реконструкциях, и это тоже впервые, бойцы Сил специальных операций - реальные свидетели подвигов в Акербате, Тефоре и военной академии Асада в Алеппо. Мы хотели таким образом рассказать Путину о героизме наших военных, но выяснили, что он знает о них, больше чем мы", - признался Кондрашов. 

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