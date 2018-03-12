Памфилова сообщила, что показ фильмов о Путине в соцсетях не нарушает закон

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Демонстрация в социальных сетях фильмов Владимира Соловьева и Андрея Кондрашова о действующем президенте РФ Владимире Путине, баллотирующемся на новый срок, не является нарушением избирательного законодательства, так как оно не регулирует интернет. Об этом сообщила журналистам в понедельник председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Нарушением это ничего считаться не может, поскольку мы не регулируем интернет", - сказала она.

Памфилова отметила, что говорить об изменении законодательства в этой сфере можно будет только после выборов президента.

За последние несколько дней в российских соцсетях были выложены сразу два документальных фильма, в основе которых лежат интервью с Путиным. 7 марта в "Одноклассниках" и во "ВКонтакте" разметили ленту журналиста Владимира Соловьева "Миропорядок 2018". По словам автора фильма, только за первые два дня его посмотрели 11 млн человек. А 11 марта в российских социальных сетях был выложен фильм "Путин" Андрея Кондрашова (журналист является пресс-секретарем избирательного штаба Путина).