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Глава Ингушетии заявил о готовности участвовать в телешоу губернаторов "Битва за миллиард"

Общество
16 марта, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Проект поможет мотивировать региональные команды на поиск инвестиционных проектов внутри субъекта

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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров

© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Глава Республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров готов принять участие в телевизионном шоу "Битва за миллиард", разработанном Агентством стратегических инициатив (АСИ).

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"В последнее время республика достигла высоких результатов в области социально-экономического и инвестиционного развития. Это показала наша недавняя поездка в Катар и Сочинский [инвестиционный] форум. Ингушетии действительно есть что предложить, как российским, так и зарубежным инвесторам, поэтому нам проект АСИ очень интересен. С удовольствием приму участие", - цитирует Евкурова пресс-служба постоянного представительства Ингушетии при президенте РФ.

Глава региона отметил, что в республику еще не поступила официальная информация о конкурсе. "Как только она появится, детально проработаем план участия и само выступление", - сказал он.

Директор направления "Новый бизнес" АСИ Артем Аветисян, выступая 7 марта на заседании наблюдательного совета в Самаре с участием президента России Владимира Путина, сообщил, что губернаторы смогут представить инвестиционный потенциал своих регионов в новом телевизионном шоу с призовым фондом в 1 млрд рублей. Предполагается, что проект поможет мотивировать региональные команды на поиск инвестиционных проектов внутри субъекта, смогут показать возможности своих регионов всей стране.

Делегация Ингушетии во главе с Евкуровым приняла участие в Днях Республики Ингушетии в Катаре, которые проходили с 5 по 8 февраля в Дохе. В рамках поездки состоялись мероприятия в сфере экономики и культуры, в том числе презентация инвестиционного потенциала республики. Отмечалось, что в ходе встречи делегации северокавказской республики с руководством Торгово-промышленной палаты Катара приняли решение о создании рабочей группы по продвижению совместных инвестиционных проектов Ингушетии и Катара.

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