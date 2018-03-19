В Волгоградской области восстановили движение на трех трассах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. Ограничения движения, введенные ранее в понедельник на нескольких трассах в Волгоградской области и Калмыкии из-за ледяного дождя, сняли, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Азов".

Движение общественного и грузового транспорта ограничивали на трех автотрассах в Волгоградской области и Калмыкии из-за сильного ледяного дождя. Ограничения коснулись автодорог А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский, участка Р-22 от Волгограда в направлении Астрахани, а также подъездной дороги от Р-22 "Каспий" к Элисте. На подъезде к столице Калмыкии проезд также ограничивали на территории республики (до 202-го километра, поселок Ергенинский).

"Ограничения движения на федеральных трассах А-260, Р-22 "Каспий" (участок от Волгограда в сторону Астрахани), а также на подъездной дороге от Р-22 к городу Элиста сняты. Дождь прекратился, что позволило дорожным службам нормализовать состояние проезжей части", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы Упрдора, дежурство техники и обработка трасс противогололедными реагентами продолжаются. "Согласно данным спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных трасс, к вечеру ожидаются осадки в виде снега", - добавили в пресс-службе.

По данным синоптиков, в Волгоградской области и Калмыкии местами ожидается снег, в отдельных районах - туман, гололед, налипание мокрого снега. Температура воздуха днем в Волгоградской области местами до 9 градусов мороза, в Калмыкии - около 5 градусов тепла.