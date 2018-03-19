Британский совет ожидает, что центр сдачи экзаменов IELTS продолжит работу в России

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Британский совет ожидает, что центр сдачи международных экзаменов по английскому языку IELTS продолжат работу в России, несмотря на прекращение работы совета в стране. Об этом сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель Британского совета.

Центр сдачи международных экзаменов по английскому языку для поступления в вузы IELTS был организован в РФ Британским советом в партнерстве с сетью школ иностранных языков BKC.

"Поскольку BKC-International House является официальным центром сдачи IELTS в России, мы ожидаем, что их деятельность будет продолжаться в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее директор по маркетингу сети школ иностранных языков Alibra School Диана Степанова заявила ТАСС, что прекращение деятельности совета в РФ не повлияет на работу и других российских центров по приему IELTS. Она объяснила это тем, что Британский совет был только одним из нескольких экзаменационных центров, который организовывал проведение данного экзамена в России.

В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".

Четвертого марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.