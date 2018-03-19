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Представители российских музеев прокомментировали прекращение работы Британского совета

Общество
19 марта, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

В Третьяковской галерее заявили, что не планировали с Британским советом совместных мероприятий

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российские музеи и центры современного искусства не пострадают в связи с прекращением деятельности Британского совета на территории РФ. Такое мнение высказали в беседе с ТАСС представители музеев столицы.

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17 марта в заявлении МИД РФ по итогам вызова Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании в России Лори Бристоу было объявлено о прекращении деятельности Британского совета в РФ. Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) "взаимодействовал с Британским советом в образовательном и информационном поле, в том числе, по вопросам инклюзии и хранения новых медиа".

"На сегодняшний день прямых партнерских программ мы не ведем", - сообщил ТАСС руководитель службы по связям с общественностью РОСИЗО - ГЦСИ Илья Вольвич.

Государственная Третьяковская галерея не планировала на текущий год совместных проектов с Британским советом. "В этом году Британский совет уже отправлял на стажировки наших сотрудников. Это все осуществлено в рамках культурных договоренностей", - сообщили ТАСС в пресс-службе Третьяковской галереи. Руководитель пресс-службы ГМИИ им. Пушкина Ольга Базуева рассказала, что институции также "ничего не планировали вместе".

Британский совет учрежден британским правительством в 1934 году как общественная благотворительная организация. В России Британский совет ведет свою деятельность с 1992 года. Как сообщается на сайте организации, партнерами совета в России являются Пушкинский музей, Музеи Московского Кремля, Государственный центр современного искусства (ГЦСИ), музей современного искусства "Гараж" и другие.

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