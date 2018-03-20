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В Северной Осетии более 200 семей вынужденных переселенцев получат жилищные сертификаты

Общество
20 марта, 13:00 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 20, марта. /ТАСС

На данный момент на территории региона находится более 2 тыс. вынужденных переселенцев

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ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выдадут в 2018 году жилищные сертификаты для 209 семей вынужденных переселенцев. Об этом во вторник сообщил на заседании правительства министр строительства и архитектуры Северной Осетии Русланбек Икаев.

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"Жилищные сертификаты в этом году будут выданы 209 семьям из числа вынужденных переселенцев на сумму 493 млн 462 тыс. рублей", - сказал он. В частности, шесть семей граждан подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС получат сертификаты на более чем 24 млн рублей, три семьи переселенцев из Крайнего севера - 4 млн 600 тыс. рублей.

Жилищные сертификаты выделяются в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" ФЦП "Жилище", действующей с 2015 по 2020 годы.

На данный момент на территории Северной Осетии находится более 2 тыс. вынужденных переселенцев, большинство из них переехали в республику из Южной Осетии и Грузии в результате грузино-осетинского конфликта в 1991-1992 годах. Всех их обеспечат жильем до конца 2020 года.

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