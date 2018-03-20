Письмо против нового стандарта по литературе подписали уже 650 человек

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Количество подписавших открытое письмо против принятия нового образовательного стандарта по литературе в школе на сайте Гильдии словесников увеличилось до 650 человек. Об этом во вторник ТАСС заявил автор письма, член Гильдии словесников, учитель литературы в московской гимназии №1514 Антон Скулачев.

В понедельник было опубликовано открытое письмо, в котором содержится резкая критика проекта нового образовательного стандарта по литературе. Словесники считают, что нельзя жестко привязывать конкретное произведение к определенному году обучения, а общее число обязательных книг столь велико, что освоить их качественно невозможно. В этот же день в Минобрнауки должно было пройти специальное заседание, посвященное принятию этого проекта, однако ведомство решило его перенести, дата пока не названа.

"Письмо подписали уже 650 человек по всей стране", - сказал Скулачев.

По его словам, проект новой редакции стандарта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился в июле 2017 года. "Однако он не похож на то, что мы увидели в минувшее воскресенье и стало причиной нашего открытого письма, опубликованного в понедельник. Тот проект был гораздо мягче, но даже он вызвал бурное общественное негодование", - отметил Скулачев. В частности, на портале он получил 257 отрицательных и всего 55 положительных отзыва, уточнил учитель.

"Но в итоге на выходе мы получили гораздо более жесткий документ, чем тот что вызвал отрицательные отзывы. Тот проект, который обсуждается сейчас, не был размещен для обсуждения нигде, он попал нам буквально случайным образом. Наши коллеги из другой крупной профессиональной организации - Ассоциация учителей литературы и русского языка (АССУЛ) - тоже не были в курсе новой редакции, ее представители против нынешнего варианта", - подчеркнул Скулачев.

Он добавил, что на следующее заседание Минобрнауки, посвященное обсуждению стандарта, Гильдию словесников не пригласили. "Пока действия ведомства говорят о том, что они не собираются прислушиваться к профессиональному сообществу, но мы не намерены останавливаться", - сказал учитель.

Позиция профильного министерства

В отличие от членов Гильдии словесников и подписавших открытое письмо, в Минобрнауки считают, что новый проект стандарта литературы в школе позволит обеспечить единое образовательное пространство, что даст возможность детям с легкостью войти в учебный процесс, например, при переезде из одного города в другой. Излишняя вариативность, полагают чиновники, сегодня затрудняет данные процессы, существенно увеличивая нагрузку на ребенка.

В министерстве также подчеркнули, что новая учебная программа по литературе является результатом работы большого числа специалистов, педагогов, включая экспертные группы Российской академии образования и Московского педагогического государственного университета, а также широкого ряда ассоциаций предметников-словесников.

С чем не согласны профессионалы

По словам Скулачева, новый проект программы, с которым можно ознакомиться на сайте Гильдии словесников, перегружен, и это исключает возможность работы с современной литературой на уроке. "Программа включает в себя гигантский список литературы - 235 произведений, которые нужно прочитать всем. Вариативная часть, из которой выбирает учитель, отсутствует. Конечно, учитель сможет добавлять что-то по своему усмотрению, но физической возможности сделать это при условии основного раздутого списка нет", - считает член Гильдии словесников.

Он уточнил, что прошлый список был гораздо более вариативным. "В нем было базовое ядро, те тексты, которые обязательно все должны прочитать, 36 книг, и ядро, которое учитель выбирает сам из перечня, в составе которого 130-150 текстов. Таким образом, общее количество было на уровне 170-180 произведений", - сказал Скулачев.

На его взгляд, "фатально" и то, что новая программа исключает возможность выбора учителем, в каком классе изучать конкретное произведение, что будет препятствовать эффективному инклюзивному образованию, образованию одаренных детей и любому индивидуальному подходу к ученику. "Все дети должны будут изучать в одном классе одни и те же произведения. Мы считаем, что у учителя должна быть возможность переставить их так, как подходит ученику, чтобы он качественно освоил книгу", - отметил Скулачев.

Он добавил, что программа также не предусматривает, как быть тем школьникам, которые начали учиться по старому стандарту. "Дети должны иметь возможность доучиться по старому стандарту.

Это одно из требований. Другое - чтобы проект был вынесен на широкое общественное обсуждение. А сейчас нужно остановиться на существующей примерной образовательной программе, в которой есть обязательный список, но есть место вариативности", - заключил учитель.