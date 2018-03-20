ООН: Восточную Гуту с 11 марта покинули 50 тыс. человек

ООН, 20 марта. /ТАСС/. Около 50 тыс. человек покинули Восточную Гуту с 11 марта по гуманитарным коридорам. Такие данные озвучил во вторник журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"По нашим оценкам, с 11 марта 50 тысяч покинули Восточную Гуту", - сказал он, добавив, что в анклаве, по оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, остаются "сотни тысяч человек". Дюжаррик сообщил, что сотрудники ООН посетили центры в пригороде Дамаска, в которых размещают людей из Восточной Гуты. "Большинство этих убежищ переполнены, каждый день прибывает все больше людей", - отметил представитель генсека.

По его словам, переселенцы срочно нуждаются в чистой воде и предметах гигиены, а также теплой одежде и других товарах первой необходимости. Кроме того, большинство из тех, с кем пообщались сотрудники ООН, испытывали серьезные проблемы со здоровьем.

После принятия 24 февраля Советом Безопасности резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, обстреливавшими коридор из этого района и насильственно удерживавшими местных жителей, однако позднее ситуация в Восточной Гуте стабилизировалась. 13 марта Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.

Как сообщил во вторник журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин, "большинство мирных жителей покинули подконтрольные боевикам территории" в Восточной Гуте. До начала операции по освобождению анклава в нем, по оценкам ООН, проживали около 400 тыс. человек.