Школьный образовательный стандарт по литературе направили на доработку до 28 марта

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Школьные образовательные стандарты, включая стандарт по литературе, направили на доработку до 28 марта. Об этом стало известно в среду на Совете при Минобрнауки по федеральным государственным образовательным стандартам.

После того, как члены совета смогли высказать свои замечания касательно стандартов, прошло голосование. По его итогам было решено направить проект образовательных стандартов по всем предметам на доработку с повторным рассмотрением. "Коллеги, есть неделя - до 28 марта - просьба направить свои предложения в департамент Андрея Евгеньевича (Петрова, главы департамента госполитики в сфере общего образования - прим. ТАСС)", - сказал замглавы Минобрнауки - руководитель Роосбрнадзора Сергей Кравцов.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева сказала ТАСС, что довольна итогами прошедшего заседания и голосования. "Результаты нас устроили. Показательны прозвучавшие на встрече слова ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачева: это блестящий стандарт по сравнению с тем, что сейчас, однако некоторые моменты нуждаются в доработке", - отметила Васильева.

В понедельник было опубликовано открытое письмо, в котором содержалась резкая критика проекта нового образовательного стандарта по литературе. Словесники считают, что нельзя жестко привязывать конкретное произведение к определенному году обучения, а общее число обязательных книг столь велико, что освоить их качественно невозможно. На данный момент его подписали около 700 человек. В этот же день в Минобрнауки должно было пройти специальное заседание, посвященное принятию этого проекта, однако ведомство решило его перенести на среду.

В отличие от членов Гильдии словесников и подписавших открытое письмо, в Минобрнауки считают, что новый проект стандарта литературы в школе позволит обеспечить единое образовательное пространство, что даст возможность детям с легкостью войти в учебный процесс, например, при переезде из одного города в другой. Излишняя вариативность, полагают чиновники, сегодня затрудняет данные процессы, существенно увеличивая нагрузку на ребенка.

В министерстве также подчеркнули, что новая учебная программа по литературе является результатом работы большого числа специалистов, педагогов, включая экспертные группы Российской академии образования и Московского педагогического государственного университета, а также широкого ряда ассоциаций предметников-словесников.