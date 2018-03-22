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Власти Белгородской области выделят 1 млн рублей семье офицера, спасшего солдата

Общество
22 марта, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

20 марта он заслонил от взрыва военнослужащего Александра Мирзлякова

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Правительство Белгородской области выразило соболезнования семье погибшего майора Владимира Чупина, 20 марта заслонившего от взрыва солдата, обронившего гранату на местном полигоне. Власти региона выделят семье 1 млн руб., сообщили в четверг в пресс-службе правительства области.

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"Правительство Белгородской области выделит семье Владимира Чупина 1 млн рублей. У погибшего остались жена и трое детей. Правительство Белгородской области выражает глубокие соболезнования родным и близким", - сказали в пресс-службе.

Чупин получил тяжелые ранения 20 марта на полигоне в Белгородской области. Офицер заслонил собой солдата от взрыва случайно упавшей боевой гранаты. Как уточнили в правительстве региона, военнослужащий срочной службы Александр Мирзляков, которого спас офицер, получил осколочное ранение бедра и голени, его жизни ничего не угрожает.

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