Собянин открыл новый участок салатовой ветки метро на севере Москвы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена со станциями "Селигерская", "Окружная" и "Верхние Лихоборы"открыт в Москве. Мэр Сергей Собянин принял участие в церемонии, он поздравил горожан с открытием и поблагодарил строителей.

"Строительство большей части северного радиуса (Люблинско- Дмитровской линии - прим. ТАСС) велось в сложнейших геологических условиях на глубине около 60 метров. Участок обеспечил доступ к метро для 450 тыс. москвичей - жителей близлежащих районов. Экономия времени на ежедневные поездки по городу составит 30-40 минут", - сказал он.

С вводом участка метрополитен пришел в крупные районы Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино на севере Москвы.

По словам градоначальника, северный участок Люблинско-Дмитровской линии начали возводить еще 25 лет назад, но стройка была заморожена, в 2011 году работы возобновились. Длина открытого 22 марта участка составляет 6,4 км. Таким образом, весь северный радиус линии, который также включает станции "Марьина роща", "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская", увеличился до 12 км.

Характеристика и дизайн станций

Станция "Селигерская" - мелкого заложения, с двумя подземными вестибюлями - расположена вдоль Дмитровского шоссе, в районе развилки с Коровинским шоссе. В отделке станции использованы гранит, керамогранит и закаленное стекло. Архитекторы применили принцип "перетекающего пространства", расширяющегося по пути следования.

Интерьеры "Окружной", которая расположена вдоль Локомотивного проезда, отсылают к Савеловской железной дороге, проходящей неподалеку. Она отделана гранитом серых и черных тонов, а также белым и золотисто-желтым мрамором, глубокого заложения с двумя подземными вестибюлями.

В отделке станции "Верхние Лихоборы" использованы серый и черный гранит, а также белый и многолетний мрамор с красными, серыми и коралловыми вкраплениями. Эта станция - глубокого заложения с двумя подземными вестибюлями, расположена вдоль Дмитровского шоссе в районе примыкания к нему Бескудниковского бульвара.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичной мэрии, всего с 2011 года по 2018 год в Москве построено более 120 км линий метрополитена, 64 станции, три вестибюля и шесть электродепо. На различных этапах строительства находятся еще порядка 215 км линий метро. Реализация этих планов позволит к 2027 году увеличить протяженность московского метрополитена в два раза по сравнению с 2010 годом.