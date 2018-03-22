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"Новая газета" присоединилась к бойкоту Слуцкого и членов комиссии ГД по этике

Общество
22 марта, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Отдел политики издания отзывает аккредитованного в ГД корреспондента

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. "Новая газета" объявила о присоединении к бойкоту депутата Леонида Слуцкого, думского комитета по этике и комитета по международным делам. Соответствующее заявление размещено в четверг на сайте издания.

В среду состоялось заседание комиссии, которая рассматривала "дело Слуцкого" по заявлению журналисток Дарьи Жук и Фариды Рустамовой, обвинивших парламентария в домогательствах. По итогам заседания глава комиссии Отари Аршба заявил, что нарушений "поведенческих норм" со стороны депутата обнаружено не было.

"Новая газета" присоединяется к бойкоту Леонида Слуцкого, думского комитета по этике и комитета по международным делам", - говорится в сообщении.

В газете уточнили, что отдел политики отзывает аккредитованного в думе корреспондента.

В среду холдинг РБК заявил, что в знак несогласия с вердиктом комиссии отзывает всех работающих в Госдуме журналистов. В тот же день издательский дом "Коммерсантъ" заявил об отказе работать с Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по вопросам этики. Позже редакция телеканала "Дождь" сообщила о приостановке работы с Госдумой, подчеркнув, что телеканал "настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах".

Коллег поддержали телеканал RTVI, издание znak.com и ряд других редакций, в том числе газеты "Ведомости". Союз журналистов России в связи с решением комиссии выразил недоумение и заявил, что "всегда защищал и будет защищать тех, кто занимается профессиональной деятельностью".

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Персоны
Аршба, Отари Ионович Слуцкий, Леонид Эдуардович
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