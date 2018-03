Случаи объявления бойкота журналистами в разных странах. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 марта 2018 года холдинг РБК принял решение отозвать своих журналистов, освещающих работу Госдумы. Вслед за этим издательский дом "Коммерсант" объявил, что не будет взаимодействовать с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по этике. 22 марта к бойкоту присоединились другие российские СМИ, в том числе телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы". Поводом стало заключение комиссии по этике по итогам ее заседания 21 марта, на котором рассматривались жалобы журналисток на домогательства со стороны Слуцкого. Комиссия не нашла "поведенческих нарушений" в действиях депутата. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ приводит случаи бойкота СМИ в разных странах.

24 октября 2009 года ведущие американские каналы, включая ABC, CNN, NBC и CBS, объявили бойкот и проигнорировали пресс-конференцию Кеннета Файнберга, помощника президента Барака Обамы. Этот шаг был предпринят в ответ на попытку пресс-службы главы Белого Дома исключить канал Fox News из группы СМИ, которые освещают деятельность президента, мотивируя это тем, что его журналисты недостаточно поддерживают президента-демократа и симпатизируют Республиканской партии. В итоге в тот же день канал был включен в журналистский пул.

28 августа 2014 года влиятельная австралийская католическая газета Catholic Weekly отказалась освещать мероприятие в национальном исследовательском центре "Catalyst For Renewal" с участием бывшего президента Ирландии Мэри Макалис. Причиной главный редактор издания Питер Розенгрен назвал взгляды Макалис, которая выступала за предоставление женщинам возможности быть возведенными в сан дьякона, а также против ущемления прав лиц нетрадиционной ориентации.

9 апреля 2016 года французские газеты Libеration и Le Figaro, а также радиостанции France Culture и France Inter, заявили, что не будут освещать визит премьера страны Манюэля Вальса в Алжир. Это решение было принято в ответ на отказ алжирских властей предоставить визу 83 журналистам, в том числе сотрудникам газеты Le Monde, которые должны были сопровождать премьера. Ранее, 5 апреля, Le Monde проиллюстрировала статью об офшорном скандале, связанном с "Панамскими документами", фотографией президента Алжира Абдельазиза Бутефлики. После этого в алжирский МИД был вызван посол Франции, которому было заявлено о недопустимости проведения во французских СМИ "недружественной кампании против Алжира".

16 декабря 2016 года около 30 польских СМИ заявили, что не будут освещать работу парламента из-за намерений властей с 1 января 2017 года ограничить работу журналистов в здании законодательного органа по соображениям безопасности. 20 декабря президент Польши Анджей Дуда в телеэфире заявил, что парламент отказался от этих планов.

24 февраля 2017 года репортеры американского журнала The Time и агентства The Associated Press покинули зал, в котором проводился брифинг Шона Спайсера, пресс-секретаря президента США Дональда Трампа. Они сделали это в знак протеста против действий Белого дома в отношении журналистов The New York Times, Buzzfeed News, CNN, The Los Angeles Times и Politico, которые не были допущены в помещение. Отстранение сотрудников этих изданий произошло на основании списка, составленного администрацией Белого дома, после того как Дональд Трамп обвинил ряд американских СМИ в производстве ложных новостей и назвал их "врагами американского народа". В дальнейшем ограничения для этих изданий были сняты. Тем не менее по мере развития конфликта между Трампом и журналистами со стороны ряда СМИ продолжали звучать призывы к бойкотам брифингов.