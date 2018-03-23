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В рамках акции "Час Земли" 24 марта на час будет отключено внешнее освещение Кремля

Общество
23 марта, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Акция пройдет с 20:30 до 21:30 мск

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. В рамках глобальной экологической акции "Час Земли" в субботу, 24 марта с 20:30 до 21:30 мск будет отключено внешнее освещение официальной резиденции президента Российской Федерации - Московского Кремля.

"Час Земли" - ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), направленная на привлечение внимания к проблеме изменения климата. Участвующие в акции жители разных стран в одно и то же время на один час выключают свет и бытовые электроприборы, а на зданиях, являющихся символами тех или иных государств, гаснет внешняя декоративная подсветка", - напоминает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Час Земли" является самой массовой акцией в истории человечества. В 2017 году ее поддержали более двух миллиардов человек из 187 стран, в том числе жители 150 российских городов.

По решению президента России Владимира Путина Московский Кремль присоединяется к акции "Час Земли" с 2013 года.

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